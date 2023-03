MotoGP Test Portimao, 1° giorno: Ducati e Aprilia inarrestabili

Il primo giorno di test ufficiali a Portimao si chiude nel segno delle Ducati e delle Aprilia. Anzi, il campione MotoGP in carica Pecco Bagnaia ha chiuso ad un soffio dal record in pole position sul tracciato portoghese. La Yamaha di Fabio Quartararo è l’unica che interrompe il dominio dei due marchi italiani nella top ten di questa giornata. A referto svariati incidenti, doppio per Fabio Di Giannantonio, che sta andando in ospedale per controlli. Tempi a parte, le prove non si fermano, con in particolare un dettaglio piuttosto curioso.

Il 1° giorno

Più o meno tutti i costruttori hanno qualcosa da provare o sistemare. Si vedono aggiornamenti aerodinamici in casa Yamaha con un nuovo pacchetto. In Honda prove di telaio, carenatura, serbatoio, mentre KTM e GASGAS sono in azione con il profilo 2023 completo, dall’aerodinamica al motore. La grande novità di giornata però l’ha mostrata proprio Aprilia via social, come si vede nella foto: queste sono le alette sulla forcella anteriore, ma se ne sono viste anche sul forcellone posteriore (qui i dettagli).

Foto: Instagram-Aprilia

A referto nel sabato a Portimao gli incidenti di Aleix Espargaro, Johann Zarco (due cadute), Raul Fernandez, Marc Marquez, Enea Bastianini, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio (a terra due volte). Quest’ultimo è poi andato in ospedale per controlli dopo il secondo incidente.

MotoGP, la classifica

Foto: motogp.com