MotoGP, Aprilia super novità: a Portimao debuttano le “Fork Wings” – Foto

Alla vigilia del test MotoGP di Portimao Aleix Espargaro aveva preannunciato delle grandi novità per l’Aprilia RS-GP, riferendosi in particolare all’area aerodinamica. Ducati resta probabilmente la grande favorita per la stagione 2023, ma la Casa di Noale sta provando soluzioni inedite per cercare di mettersi alla pari. Le “Fork Wings” sono l’ultima genialata pensata dagli uomini diretti da Romano Albesiano e la scelta di farle esordire in Portogallo non è sicuramente casuale.

Aprilia sperimenta un nuovo aero-pack

Dopo la presentazione ufficiale delle livree Aprilia sul circuito di Portimao, pilota di Granollers ha parlato velatamente di importanti aggiornamenti dell’aero-pack, dove “la moto è migliorata molto“. La nuova RS-GP23 punta a migliorare soprattutto a livello di carico per farla curvare meglio. “Vedrete grandi novità aerodinamiche che non abbiamo potuto provare in Malesia, in modo che le altre fabbriche non abbiano il tempo di copiare“, aveva dichiarato Aleix Espargaro. “A Noale stanno lavorando molto, hanno portato tante novità in termini di aerodinamica, a qualcuno piacerà di più e ad altri meno, ma è efficace“.

Foto Sky Sport MotoGP

Grazie alle immagini offerte da Sky Sport MotoGP possiamo vedere da vicino le novità preannunciate dal pilota catalano. Nome in codice Fork Wings, dal momento che seguono il movimento della forcella. Il costruttore veneto si dimostra di essere un precursore in materia. Si tratta di appendici fissate direttamente alla forcella della RS-GP per ottimizzare i flussi d’aria. Non è tutto, perché sull’Aprilia (che presenta ancora livrea 2022) è apparsa anche una nuova ala posteriore sul forcellone.

Il direttore tecnico Romano Albesiano si mantiene sul vago nelle prime dichiarazioni su questa prima giornata di test Irta. “Le moto presenti ai box sono tutti in versione 2023, ormai è stata deliberata. Stiamo facendo molte comparazioni, tra aerodinamica, elettronica e motore, racchiudere tutto in 5 giorni di test tra qui e Sepang è difficile. Abbiamo bisogno di molti giri poiché alcune componenti nuove necessitano di chilometri per verificare le prestazioni e l’affidabilità“. Per quanto riguarda la velocità di punta, Aleix Espargaro è finora secondo a 338,5 km/h dietro alla Ducati di Luca Marini a 340,6 km/h.

Foto: Sky Sport MotoGP