MotoGP: Aprilia pronta alla sfida 2023, i colori delle nuove RS-GP

Dopo un 2022 stellare, “A Team” vuole essere ancora più protagonista. Con questo spirito nel video di presentazione, Aprilia Racing apre la sua nuova stagione MotoGP. Ecco le livree delle nuove RS-GP del “Capitano” Aleix Espargaro e di “Top Gun” Maverick Vinales, supportati da Lorenzo “Sorriso” Savadori, proprio alla vigilia dei test a Portimao. L’ultima occasione per svolgere eventuali prove prima dell’inizio del campionato, il primo senza concessioni ma contando su ben quattro piloti, due in RNF Team. Le prime punte Aprilia certamente rimangono Espargaro, gran 4° iridato l’anno scorso ad un passo dal podio, e Vinales, prossimo papà-bis e determinato ad emergere definitivamente in MotoGP.

“Un doppio impegno, visto che avremo quattro Aprilia in pista” ha sottolineato Massimo Rivola. “Oltre alla novità delle Sprint Races. Quest’anno poi le aspettative sono ancora più alte, dobbiamo confermare che ci siamo.” “Tanto lavoro per questa stagione” ha aggiunto Romano Albesiano. “Pochi giorni per tanti test, è questo il lavoro più difficile. Ma siamo molto ottimisti, avremo poi un team satellite da supportare al massimo.” “Motivato ed affamato” è la definizione che si dà Aleix Espargaro, stesso discorso anche per Maverick Vinales, a caccia del guizzo determinante. Contando sul collaudatore Lorenzo Savadori, che spinge i due colleghi ufficiali per una stagione da protagonisti.

Foto: motogp.com