Moto2 e Moto3 a Portimao, tre giorni di test ufficiali verso il 2023

In archivio i test privati sia per la Moto3 che per la Moto2. Ma a Jerez, mentre è a Portimao che le due categorie del Motomondiale si sfideranno davvero in vista del Mondiale 2023. Tre giorni di prove, 17-19 marzo, che rappresentano l’unica occasione ufficiale per mostrare i valori in pista e quindi dare un’idea della nuova stagione. Anche se quella l’avremo solo dal primo GP, che avrà luogo però proprio sulla pista portoghese nel weekend del 26 marzo. Una prova quindi essenziale per partire col piede giusto.

Moto2 e Moto3 da scoprire

I test privati svolti di recente a Jerez lasciano intravvedere particolare incertezza in Moto3 dopo il passaggio di Guevara, Garcia e Foggia. Ogden è stato il migliore (il resoconto), mentre piloti come Oncu e Sasaki hanno solo lanciato qualche timido segnale. Sarà proprio l’Autodromo do Algarve a dare maggiori informazioni anche riguardo i ragazzi italiani. Nepa e Bertelle sono in recupero, Fenati procede spedito al riadattamento, Rossi è atteso al varco, Farioli è invece al debutto. In Moto2 invece si intravvede già qualcosa di più, in particolare dal miglior esordiente 2022 Acosta (il riepilogo). Non è l’unico spagnolo ad essersi fatto vedere, più ‘nascosti’ gli italiani, con al momento il solo Arbolino nelle zone alte, più indietro invece Vietti e Dalla Porta, discorso diverso per l’esordiente Foggia. Da sottolineare l’assenza di Alex Escrig dopo il botto nell’ultimo giorno di test privati: al suo posto ci sarà David Sanchis, pilota Forward nell’Europeo Moto2 già visto in azione a Jerez.

Il programma

Si corre dal 17 al 19 marzo, con tre turni alterni per le due categorie. Apripista dei test sarà la Moto3 dalle 11:00 alle 12:10, prosegue la Moto2 dalle 12:20 alle 13:30, riprende poi la Moto3 dalle 13:40 alle 14:50. Tocca di nuovo alla Moto2 dalle 15:00 alle 16:10, ultima sessione Moto3 dalle 16:20 alle 17:35, finale di giornata con la Moto2 dalle 17:45 alle 19:00. Il programma rimarrà invariato per tutt’e tre i giorni di test ufficiali, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Non è prevista diretta TV, ma potete seguire tempi e classifiche sul sito motogp.com.

Foto: Valter Magatti