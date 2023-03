Moto3, test Jerez: Ogden svetta nel day-2, Rossi-Fenati in top 10

Secondo ed ultimo giorno di test in condizioni sempre migliori col passare delle ore. Dopo la pioggia di ieri, i ragazzi Moto3 sono riusciti a sfruttare almeno questo venerdì della due giorni a Jerez. Alla fine è Scott Ogden il migliore, non troppo lontano dal record in gara stampato da Masia nel 2020 (1:46.060). Primi giorni per “togliere la ruggine” dopo la lunga pausa invernale, in attesa di fare sul serio. Nei giorni 17-19 marzo si gira a Portimao, unici test ufficiali prima dell’inizio del campionato.

Test conclusi

La giornata è iniziata con la nebbia sulla pista andalusa, ma s’è via via diradata lasciando spazio al sole. Ottime condizioni quindi per permettere ai ragazzi della Moto3 di prepararsi in vista della nuova stagione. Scott Ogden s’è preso la soddisfazione di chiudere al comando, davanti a due dei dichiarati favoriti per questo 2023, Ayumu Sasaki e Deniz Oncu, con Diogo Moreira, miglior esordiente del 2022, subito a seguire. Per quanto riguarda gli italiani, Riccardo Rossi e Romano Fenati si sono fatti vedere tra i primi 10, per gli altri invece sono stati giorni di assestamento. Stefano Nepa e Matteo Bertelle si sono misurati dopo infortuni importanti, mentre Filippo Farioli è il debuttante della truppa tricolore. A referto anche 17 incidenti oggi, senza nessuna conseguenza.

Moto3, 2° giorno

Foto: Luca Gorini