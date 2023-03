Moto3, Test Jerez: Deniz Oncu e la pioggia protagonisti nel day-1

Non sono davvero giornate fortunate per chi decide di girare a Jerez. Come per la MotoE, anche la Moto3 non ha avuto buon gioco col meteo. Deniz Oncu ed il resto della classe minore sono riusciti a sfruttare al meglio solo le prime due ore di test privati, per poi dover fare i conti con la pioggia. Non esattamente l’inizio sperato ma chissà che domani, secondo ed ultimo giorno vada meglio… Anche domani si corre con orario 10:00-18:00, chiaramente tempo permettendo. Vediamo intanto i tempi di oggi.

Giornata buttata

Cielo nuvoloso ed asfalto asciutto, pur con qualche chiazza bagnata, per aprire la prima giornata di test per i ragazzi Moto3. Dai rookie agli esperti a chi ha cambiato team, tutti in pista quindi da subito per sfruttare al massimo le buone condizioni al Circuit de Jerez-Angel Nieto. Questo almeno fino alle 12: ecco arrivare una pioggia fine, intensificatasi però col passare del tempo. Fine della giornata per squadre e piloti, nessuno ha voluto rischiare qualche incidente che avrebbe complicato il periodo prima dell’inizio della stagione. Tutto rimandato a venerdì, ultima occasione per prepararsi alle uniche giornate di test Moto3 ufficiali, in programma la prossima settimana a Portimao.

Moto3, 1° giorno

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto