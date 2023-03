L’Endurance piange la scomparsa di Clement Stoll

Lutto nel circus del Mondiale Endurance FIM EWC. Clement Stoll, ventisettenne motociclista originario di Strasburgo, ha perso la vita in seguito ad un fatale incidente registratosi nella giornata di mercoledì a Nogaro. Da anni presenza fissa delle competizioni motociclistiche di durata e del FSBK, Stoll avrebbe dovuto disputare il 15-16 aprile prossimi la personale quinta edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans da titolare.

IL FATALE INCIDENTE DI CLEMENT STOLL

Proprio in vista della maratona della Sarthe, mercoledì scorso Clement Stoll era sceso in pista a Nogaro per la prima, personale presa di contatto con la Honda CBR 1000RR-R #32 del team L’Ecole de la Performance Endurance, sua nuova squadra per la stagione 2023. Intorno a mezzogiorno è stato vittima di un grave incidente, con la situazione parsa subito disperata. A seguito di un arresto cardiorespiratorio è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Purpan di Tolosa, con la notizia della sua prematura scomparsa comunicata in data odierna.

UNA CARRIERA NELL’ENDURANCE

Campione 2016 del Trophee Junior Pirelli, la serie d’oltralpe riservata ai giovani talenti in sella a moto Superstock 600, nel corso degli anni Clement Stoll si è difeso egregiamente nei campionati nazionali e nell’Endurance. Terzo nella serie francese Supersport nel 2017, dal 2018 ha iniziato a disputare qualche gara del Mondiale Endurance annoverando 4 gettoni di presenza alla 24 ore di Le Mans e 3 al Bol d’Or. Nella specialità ha difeso i colori dei team DL Moto Racing, Atomic Motosport, AM Moto Racing Competition, Louit Moto e, lo scorso anno, Univers Racing con una Kawasaki ZX-10RR Superstock.

CON CLEMENT STOLL NUOVA TRAGEDIA A NOGARO

Clement Stoll, che correva con il numero 58, ha perso la vita a Nogaro, tracciato già fatale al pluri-Campione del Mondo Endurance Anthony Delhalle. In data 9 marzo 2017, in una giornata di test privati, perse la vita tradito dall’asfalto freddo della primissima mattinata. Non è dato sapere se il team L’Ecole de la Performance si presenterà regolarmente al via della 24h Motos di Le Mans del 15-16 aprile prossimi.