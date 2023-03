GP Arabia Saudita F1: Qualche dubbio tecnico c’è anche in Red Bull

Ha destato sorpresa e sconcerto la decisione Ferrari di sostituire l’ICE (il motore endotermico) su entrambe le vetture dopo le prime prove del GP Arabia Saudita (qui i dettagli). Siamo appena alla seconda delle 23 tappe del Mondiale F1 e le unità concesse per l’intera stagione sono appena tre. L’introduzione di ulteriori power unit comporterebbe penalità sullo schieramento di partenza, stabilite in base alla tipologia di componenti introdotte. Ricordiamo che sulle monoposto della top class la power unit è composta da numerosi particolari. Ci sono il motore endotermico (ICE), MGU-H (motore azionato dai gas della turbina) MGU-K (motore elettrico), Kers, centralina e batterie. Ferrari ha fatto sapere che si tratta di una decisione “prudenziale”. Ma dopo il ritiro di Charles Leclerc nelle prime fasi del GP Bahrain è chiaro che nel box italiano aleggino parecchi dubbi.

Anche Red Bull cambia i pezzi

Ma non tutto fila liscio neanche sul fonte Red Bull. La squadra campione del Mondo F1 con Max Verstappen è partita alla grande con la doppietta in Bahrain, con distacchi molto ampi a danno di tutti gli avversari, Ferrari inclusa. Ma alla vigilia del GP di Jedda, che si corre sul tracciato cittadino più veloce in calendario (250 km/h la media sul giro!) sulla RB19 di Sergio Perez sono stati sostituiti alcuni componenti della power unit. Il comunicato FIA informa che la squadra anglo-austriaca ha cambiato batteria, centralina e anche il cambio. Per le prime due parti è già stato raggiunto il limite stagionale. Considerando che mancano ben 22 GP alla fine, è chiaro che anche per il messicano si possono ipotizzare diverse partenze ad handicap.

I pezzi saranno ancora buoni

Ovviamente, come nel caso dei motori endotermici Ferrari, non è detto che i componenti sostituiti non siano successivamente utilizzabili. Centralina, batteria e cambio smontati dalla RB19 di Sergio Perez sono già stati inviati in reparto corse, a Milton Keynes (GB) per controlli più approfonditi.

Foto: Red Bull Racing