F1 GP Austria, Sprint Race: Verstappen cannibale, Leclerc disastro

Il trionfo nella Sprint Race va al solito Max Verstappen, che ha dominato oggi pomeriggio in Austria. Il campione in carica della F1 ha gestito perfettamente la sua Red Bull in una gara che è partita in condizione di bagnato e che ha costretto tutti a montare gomme intermedie.

Doppietta Red Bull completata da Sergio Perez, arrivato con un pesante ritardo al traguardo. Il messicano alla partenza era riuscito a superare Verstappen, ma ben presto ha dovuto arrendersi alla sua superiorità. Sul podio di questa manche la Ferrari di Carlos Sainz, che ha ottenuto il massimo possibile.

Formula 1, Leclerc in difficoltà oggi

Quarta e quinta le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Ottimo sesto posto per Nico Hulkenberg con la Haas, uno di quelli che nella seconda fase della Sprint Race ha deciso di montare le gomme da asciutto. Settimo Esteban Ocon su Alpine e ultimo pilota punti George Russell, il primo di quelli che si è fermato per cambiare pneumatici.

Top 10 chiusa da Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Solo dodicesimo Charles Leclerc, in difficoltà già nella Sprint Shootout del mattino e che ha faticato anche oggi pomeriggio al Red Bull Ring. Domani nella gara principale scatterà secondo e in Ferrari sperano che abbia ben altra velocità.

F1 GP Austria 2023, risultati Sprint Race: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader

2 Sergio Perez Red Bull Racing +21.048

3 Carlos Sainz Ferrari +23.088

4 Lance Stroll Aston Martin +29.703

5 Fernando Alonso Aston Martin +30.109

6 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +31.297 1

7 Esteban Ocon Alpine +36.602 1

8 George Russell Mercedes +36.611 1

9 Lando Norris McLaren +38.608 1

10 Lewis Hamilton Mercedes +46.375 1

11 Oscar Piastri McLaren +49.807 1

12 Charles Leclerc Ferrari +50.789 1

13 Alexander Albon Williams +52.848 1

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team +56.593 1

15 Pierre Gasly Alpine +57.652 1

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri +64.822 1

17 Nyck De Vries AlphaTauri +65.617 1

18 Logan Sargeant Williams +66.059 1

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo +70.825 1

20 Valtteri Bottas Alfa Romeo +76.435 1

Foto: Formula1.com