F1, Aston Martin sul podio con Alonso: Vettel ripensa al ritiro?

È davvero impressionante la crescita della Aston Martin rispetto allo scorso campionato di F1. Se da un lato ci si poteva aspettare un passo avanti, dall’altro era difficile immaginare che tale step sarebbe stato così grande. Se un anno fa ci avessero detto che la scuderia di Silverstone sarebbe stata sul podio alla prima gara del 2023, nessuno ci avrebbe creduto.

Vero che il terzo posto di Fernando Alonso in Bahrain è stato anche il frutto del ritiro della Ferrari di Charles Leclerc, però avere una macchina affidabile (oltre che veloce) è un merito. E con una partenza migliore, il due volte campione del mondo di Formula 1 probabilmente sarebbe stato vicino al monegasco. Ad ogni modo, le prestazioni mostrate dalla AMR23 sul circuito di Sakhir sono state straordinarie.

Anche Lance Stroll, che aveva saltato il test e che non era in perfette condizioni fisiche, è andato bene chiudendo quinto davanti alla Mercedes di George Russell. Ovviamente, bisognerà vedere se il team riuscirà a mantenere questo livello di performance durante la stagione.

Aston Martin forte, Vettel “pentito” del ritiro?

Che chi, vedendo Alonso così veloce in Bahrain, ha pensato che Sebastian Vettel possa essere un po’ pentito di essersi ritirato e di aver così lasciato il progetto Aston Martin. Dopo due anni non semplici, il quattro volte iridato di F1 non aveva più gli stimoli per andare avanti e ha preferito abbandonare il campionato. Evidentemente, non credeva che ci sarebbe stata una crescita così esponenziale nel 2023.

Mikey Brown, capo-meccanico di Alonso, in un’intervista a PitStop ha raccontato un retroscena: “Seb mi ha mandato un messaggio domenica sera dopo la gara. Era molto contento per noi. Lui andava d’accordo con tutti i membri del team, non solo con me“. Il tedesco non ha dimenticato la sua squadra e ci ha tenuto a inviare un messaggio di congratulazioni, un bel gesto.

Seb e il ritorno in F1: Brown ci spera

Vettel si è detto sempre convinto della sua decisione di lasciare la Formula 1 e difficilmente tornerà indietro. Tuttavia, Brown spera di rivederlo sulla griglia in futuro: “Mi piacerebbe vederlo ritornare. Quello che è successo deve avergli lasciato un sapore agrodolce in bocca. Deve aver pensato ‘Avrei potuto esserci io’. Ma, al tempo stesso, è felice per tutti. Vettel può tornare, basta guardare cosa ha fatto Alonso che a 41 anni è stato capace di tornare sul podio“.

Alonso ha fatto due anni fuori dal Circus prima di tornare. Aveva lasciato la McLaren a fine 2018 ed è tornato nel 2021 con Alpine. Nel frattempo ha comunque corso in altre competizioni, quindi si è mantenuto allenato alle gare. Vedremo cosa deciderà di fare Seb.

Foto: Aston Martin F1