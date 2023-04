Carlos Sainz, la Ferrari non ci sta: ricorso contro la penalità in Australia

Il Gran Premio d’Australia è stato molto amaro per la Ferrari. Zero punti conquistati nella gara di Melbourne, una delusione enorme. Charles Leclerc si è ritirato al primo giro a causa di un contatto con Lance Stroll, mentre Carlos Sainz è finito dodicesimo a causa di una penalità da 5 secondi.

Il pilota spagnolo era giunto quarto al traguardo, però è stato sanzionato per aver provocato un contatto con Fernando Alonso in occasione della penultima ripartenza. All’ultimo restart, il driver dell’Aston Martin era regolarmente presente e ha potuto mantenere la terza posizione, visto che in precedenza c’era stata l’ennesima bandiera rossa della giornata. Un po’ troppo severa la punizione per il figlio d’arte, che non è stato neppure ascoltato dagli steward.

Ferrari, ricorso per togliere la sanzione a Carlos Sainz

Sainz era disperato nel momento in cui gli è stata comunicata la penalità, ritenuta una grossa ingiustizia. Nel post-gara di Melbourne ha preferito quasi non parlare, anche se con poche parole ha espresso il suo totale disaccordo per il provvedimento preso.

La Ferrari non è rimasta con le mani in mano. Il team principal Frederic Vasseur ha fatto un annuncio importante: “Abbiamo richiesto alla FIA di riesaminare il caso. Per la squadra, per Carlos, per il bene della F1. Non ci hanno concesso neppure la possibilità di difenderci“. La scuderia di Maranello ha presentato istanza di revisione alla FIA e spera di ottenere l’annullamento della penalità inflitta a Sainz.

F1, cos’è il diritto di revisione

Il right of review permette la riapertura di un caso in presenza di nuovi elementi significativi e rilevanti che non erano a disposizione nel momento del giudizio. Può essere esercitato entro 14 giorni dalla decisione degli steward. La Ferrari deve mettere sul tavolo delle prove inedite e funzionali a scagionare il pilota madrileno.

Vasseur ha sottolineato che l’episodio Sainz-Alonso è stato valutato diversamente da altri che sono successi a Melbourne in quel clamoroso finale di gara: “Con Ocon-Gasly e Sargeant-De Vries gli stewards si sono comportanti in modo diverso. Speriamo di poter avere una discussione aperta e una revisione della decisione. Ci sono tre casi simili che non sono stati trattati tutti allo stesso modo“. Vedremo cosa deciderà la FIA.

Foto: Ferrari F1