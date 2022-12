Suzuki con Yoshimura SERT ci sarà nel Mondiale Endurance 2023

Adesso è ufficiale: il matrimonio tra Yoshimura e SERT continuerà anche per la stagione 2023 del Mondiale Endurance FIM EWC, sempre schierando una Suzuki GSX-R 1000. Nulla di nuovo per i nostri lettori, in quanto avevamo anticipato questo proposito iniziale in data 14 luglio, contestualmente all’annuncio del disimpegno “Factory” di Suzuki dalle corse. Un progetto formalizzatosi nei mesi successivi, tanto che lo scorso 24 ottobre (qui l’articolo) davamo con certezza quel che sarebbe stato annunciato in data odierna. Una bella notizia per le competizioni motociclistiche di durata e, non da meno, la riconferma che Suzuki continuerà a vivere nelle corse…

YOSHIMURA SERT E SUZUKI AVANTI NELL’ENDURANCE

Proprio così, perché questo annuncio riafferma che, quantomeno nell’Endurance, per Suzuki si è trattato di un “non-ritiro”. Anzi, come espresso da Yohei Kato (nipote di Pop Yoshimura, attuale Team Director della squadra) e da Damien Saulnier (Team Manager), Suzuki Motor Corporation garantirà un supporto e la benedizione a questo progetto. In sostanza, cambierà nulla. Paradossalmente, ci sarà persino un contributo superiore della casa madre, via Suzuki France.

NUMERO 12

L’unico effettivo cambiamento riguarderà il numero di gara. Perso il #1, la GSX-R 1000 di Yoshimura SERT Motul correrà con il #12. Iconico numero di Yoshimura dal 1980 a questa parte, confermando ancor più chi “comanda” in squadra.

I PILOTI PER L’ENDURANCE 2023

Il comunicato stampa diffuso da Yoshimura SERT ribadisce in toto quanto anticipato in precedenza, non annunciando tuttavia i piloti che correranno con la Gixxer #12. Come riportato lo scorso 22 novembre, saranno Sylvain Guintoli, Gregg Black e Kazuki Watanabe ad affrontare i 4 round previsti del FIM EWC 2023.