Kawasaki SRC con Michelin dalla 24 ore di Le Mans

In seguito al disimpegno di Pirelli dal Mondiale Endurance, i Campioni del Mondo in carica di Kawasaki SRC correranno con Michelin dalla 24 ore di Le Mans.

Squadra che vince, non si cambia. A meno di determinati cambiamenti forzati dall’evolversi di alcune situazioni. Il Team Kawasaki SRC, Campione del Mondo Endurance in carica, a partire dalla 24 Heures Motos Le Mans del 29-30 agosto prossimi si presenterà al via con una novità tecnica importante. Dopo anni di sodalizio con Pirelli, la squadra di Gilles Stafler correrà infatti con gli pneumatici Michelin.

PIRELLI LASCIA

Il passaggio al Bibendum è stata per Kawasaki SRC una decisione forzata. Come risaputo, lo scorso mese di marzo Pirelli ha preso la decisione di lasciare con effetto immediato il Mondiale Endurance. Una scelta presa dai vertici dell’azienda di Bicocca per svariate ragioni, che ha comportato non poche problematiche ai suoi team di riferimento. SRC primo fra tutti.

ARRIVA MICHELIN

Kawasaki SRC e Pirelli hanno infatti costruito un rapporto decennale ricco di successi con, tra gli altri, ben 6 successi alla 24 ore di Le Mans. Dopo i test Pirelli di Alcarras dello scorso mese di febbraio, la squadra #1 del FIM EWC si è ritrovata a dovere trovare un’alternativa, individuata in Michelin. L’azienda di Clermont Ferrand è tornata nell’Endurance dal Bol d’Or 2019 supportando diverse squadre (Moto Ain, JEG Suzuki, Tecmas BMW), mettendosi subito in mostra con risultati e performance di rilievo, in primis in condizioni di pista bagnata.

NON SOLO SRC

Dalla 24 ore di Le Mans del 29-30 agosto prossimi il Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar (questa la nuova denominazione ufficiale per ragioni di sponsor), sempre con Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon e David Checa piloti, correrà pertanto con gli pneumatici francesi, ma non sarà l’unico. Altre squadre ex-Pirelli sono infatti passate a Michelin come ERC Ducati, 3ART Yamaha e Kawasaki Louit Moto, oltre al Tati Team finora legato a Dunlop.