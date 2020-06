ERC Ducati svela la Panigale V4 R 2020 per il FIM EWC

1 di 4 TEAM ERC ENDURANCE

Dalla 8 ore di Sepang disputatasi lo scorso mese di dicembre, Ducati è tornata a fare sul serio anche nel Mondiale Endurance FIM EWC. In partnership con il Team ERC Ducati e con il pieno supporto di Ducati Corse, la Panigale V4 R si è messa in mostra ottenendo una “doppia” top-10 in qualifica e gara, il tutto al debutto del nuovo progetto. Per il prosieguo della stagione 2019/2020, il sodalizio ERC Ducati si confronterà per la prima volta in due distinte 24 ore (Le Mans e Bol d’Or), oltre che dal gran finale rappresentato dalla 8 ore di Suzuka.