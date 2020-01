ERC Ducati verso la 24 ore di Le Mans: Test a Portimao

Dopo il debutto in gara a Sepang, il Team ERC Ducati ha affrontato il primo Test 2020 a Portimao insieme ai team del World Superbike.

Accanto ai team del Mondiale Superbike, a Portimao si è visto in azione il Team ERC Ducati del Mondiale Endurance FIM EWC. Nuova squadra di riferimento di Borgo Panigale nelle corse motociclistiche di durata, la struttura di Uwe Reinhardt ha preso parte al primo test dell’anno nuovo con la V4 R attesa ora al banco di

prova della 24 ore di Le Mans.

PREMIERE A SEPANG

Squadra ufficiale BMW Motorrad nella stagione 2018/2019, a partire dalla 8 ore di Sepang il Team ERC Endurance ha intrapreso questa nuova sfida di difendere i colori Ducati nel FIM EWC. Con il supporto diretto di Ducati Corse, la trasferta malese ha garantito alla Panigale V4 R #6 gommata Pirelli una promettente doppia top-10 tra qualifiche e gara con l’equipaggio formato da Randy De Puniet, Louis Rossi e Ondrej Jezek.

PRIMA USCITA 2020

In gara a Sepang senza pregressi test all’attivo, in vista della 24 ore di Le Mans del 18-19 aprile prossimi il Team ERC Endurance ha pianificato un dettagliato programma di prove in pista. La prima uscita, vissuta a Portimao insieme ai team del Mondiale Superbike, ha garantito alla squadra la possibilità di familiarizzare con le due V4 R a disposizione, macinando chilometri in previsione di ulteriori test “di affidabilità” in programma nelle prossime settimane.

PILOTI

In sella alle due Panigale V4 R si sono alternati i titolari Louis Rossi e Ondrej Jezek (nella foto dalla sua pagina Facebook) più Jan Buhn e Julien Da Costa, ex-iridato Endurance e già con il Team ERC nella passata stagione con BMW. JDC, che in Malesia ha corso con BMW Sepang Racing con una S1000RR “a noleggio” proprio di ERC, potrebbe correre a Le Mans nel caso la squadra non riesca a formalizzare un accordo con Randy De Puniet, in gara (ed estremamente veloce) a Sepang.