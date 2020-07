3ART Yamaha cambia equipaggio per la 24h Le Mans

Il team 3ART Moto Team 95 annuncia Matthieu Lagrive in sostituzione di Matthieu Lussiana per la 24 ore di Le Mans del Mondiale Endurance FIM EWC.

Alla seconda stagione nella top class EWC, 3ART Moto Team 95 punta in alto. Attualmente quinta nella classifica di campionato frutto di un 10° posto al Bol d’Or e di un 9° alla 8 ore di Sepang, la squadra francese ha rivisto il proprio equipaggio di piloti per la 24 ore di Le Mans del 29-30 agosto prossimi.

ARRIVA LAGRIVE

Accanto ai riconfermati Morgan Berchet e Alex Plancassagne, la squadra diretta da William Herbillon ha deciso di affidarsi ad un pluri-Campione del Mondo. In sostituzione di Matthieu Lussiana correrà infatti Matthieu Lagrive, dai trascorsi trionfali con Suzuki S.E.R.T. e Kawasaki SRC, originariamente designato a correre con la sperimentale ITEM 17.

MICHELIN

In trionfo nella Coppa del Mondo Superstock 2016, il Team 3ART dal 2017 si è legato a Moto Team 95. Oltre a Lagrive, per Le Mans (e Bol d’Or) un’altra grande novità è rappresentata dagli pneumatici Michelin. Come risaputo Pirelli, partner di lunga data del team #36, ha deciso di lasciare con effetto immediato il Mondiale Endurance Moto.