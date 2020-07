Marc Marquez, Alex Rins, Pol Espargarò e altri piloti della MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike e offroad in un video per invitare all'uso della moto.

I piloti spagnoli di MotoGP, Moto2 e Moto3, della Superbike e dell’offroad insieme per promuovere l’uso della moto. Alex e Marc Marquez, Alex Rins, Pol Espargarò, Tito Rabat, Dani Pedrosa, Jorge Prado, Jorge Martin, Ana Carrasco e molti altri… Danno parte della campagna Anesdor ‘#UsaLaMoto’ per promuovere la mobilità motociclistica in un periodo dove il distanziamento sociale è fondamentale per evitare il contagio del virus.

Le grandi figure del motociclismo spagnolo consigliano di tornare alle due ruote. Guidare una moto consente di mantenere la distanza di sicurezza, contribuisce alla congestione del traffico, riduce i tempi di viaggio, copre un ampio raggio di distanza. “La motocicletta è un mezzo di trasporto favorevole per la nuova mobilità. Dimensioni ridotte, bassi consumi, agile e flessibile“, ha dichiarato Marc Marc Marquez, attuale campione della MotoGP. Suo fratello e compagno di squadra, Alex Marquez, invita ad usarla in totale sicurezza. “Prima di prendere la moto, controllala; pressione dei pneumatici, luci, specchietti e tutto il resto“.

Anche Alex Rins ha chiesto di usare la moto. Ma di farlo con un casco integrale per una doppia “sicurezza”. In caso di utilizzo di un casco aperto meglio indossare anche una mascherina. Lo spettro del Coronavirus aleggia ancora in Spagna come in ogni angolo del mondo. Nonostante i dati in calo occorre tenere alta l’attenzione e nel paddock della MotoGP sarà ai massimi livelli. Dorna ha promosso un protocollo di sicurezza da rispettare, molte restrizioni pur di salvare il campionato. Anche nella vita di tutti i giorni ognuno deve fare la sua parte. E questo video sensibilizza l’opinione pubblica spagnola a scegliere, dove possibile, il miglior mezzo di locomozione individuale: la moto.