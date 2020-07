Dopo Croft, il team VisionTrack Ducati ha affrontato due giorni di Test a Knockhill con Josh Brookes e Christian Iddon in vista dell'inizio del British Superbike 2020.

Il team VisionTrack Ducati, nuova denominazione del Paul Bird Motorsport, non perde tempo. Archiviata una prima uscita a Croft, la squadra di riferimento Ducati del BSB ha affrontato un’intensa due-giorni di Test a Knockhill in vista dell’esordio stagionale del 7-9 agosto prossimi a Donington National.

DA CROFT A KNOCKHILL

Se giocoforza il BSB quest’anno non farà tappa a Knockhill, VisionTrack Ducati ha deciso di far capolino sul tracciato scozzese per proseguire il programma di lavoro. Sfruttando ulteriori 2 dei 5 giorni di test concessi dal regolamento, la squadra di Paul Bird ha affinato il set-up delle due Panigale V4 R.

BROOKES E IDDON

In pista non sono mancati i due piloti VisionTrack Ducati: Josh Brookes e Christian Iddon. Il primo, vice-Campione in carica lottando fino all’ultimo con Scott Redding, punta senza mezzi termini al secondo alloro in carriera. Per Iddon la due-giorni di prove a Knockhill è tornata utile per adattarsi alla V4 R dopo prove invernali altalenanti.

APPUNTAMENTO A DONINGTON

PBM Ducati così come tutti i team del British Superbike torneranno in pista il 28 luglio prossimo per la giornata di Test ufficiale pre-campionato organizzata da MotorSportVision Racing.