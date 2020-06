Una giornata di Test a Donington National anticipa il ritorno del BSB

Il 28 luglio a Donington National prova generale per il ritorno in pista del BSB British Superbike con una giornata di Test: programma e novità.

Donington National ospiterà il graditissimo ritorno in azione del British Superbike nel weekend del 7-9 agosto prossimi. In attesa del cosiddetto “BSB Restart“, proprio sul tracciato dell’East Midlands le squadre avranno l’opportunità di tornare in azione nel corso di una giornata di Test ufficiali.

TEST MSVR

Se squadre e piloti della British Talent Cup, Superstock 600, Junior Supersport e Ducati TriOptions scenderanno in pista il 17 luglio prossimi a Silverstone, per il BSB l’appuntamento è fissato pochi giorni più tardi. Il 28 luglio i protagonisti del British Superbike, British Supersport/GP2 e National Superstock 1000 torneranno in azione a Donington National, giusto ad una decina di giorni dal primo round. Un test organizzato dal promoter MSVR per una sorta di “prova generale” in vista dell’esordio stagionale.

PROTOCOLLO

Al riguardo tutti i team direttamente “sul campo” affineranno tutti i meccanismi per la ripresa delle attività. In seguito all’emergenza Coronavirus, verrà rispettato un protocollo per il contenimento della diffusione COVID-19. Quale miglior occasione per abituarsi a questa nuova realtà se non in un test ufficiale?

5 GIORNI DI PROVE

A proposito di Test, dal 9 giugno scorsi squadre e piloti del British Superbike hanno il via libera per poter effettuare delle prove private nel Regno Unito. Paul Bird Motorsport (VisionTrack PBM Ducati) lo ha già fatto a Croft, consentendo a Josh Brookes e Christian Iddon di riprendere dimestichezza con le rispettive Panigale V4 R. Ai team del BSB, da regolamento, saranno concesse 5 giornate di test privati fino al termine della stagione, dimezzate rispetto al piano originario per lo stop forzato dovuto all’emergenza COVID-19.

IL PROGRAMMA DEL TEST A DONINGTON NATIONAL

(Orari locali di martedì 28 luglio)

09.00 – 09.30: British Supersport/GP2 Sessione 1

09.35 – 10.15: BSB British Superbike Sessione 1

10.20 – 10.50: National Superstock 1000 Sessione 1

10.55 – 11.25: British Supersport/GP2 Sessione 2

11.30 – 12.10: BSB British Superbike Sessione 2

12.15 – 12.45: National Superstock 1000 Sessione 2

13.15 – 13.45: British Supersport/GP2 Sessione 3

13.50 – 14.30: BSB British Superbike Sessione 3

14.35 – 15.05: National Superstock 1000 Sessione 3

15.10 – 15.40: British Supersport/GP2 Sessione 4

15.45 – 16.25: BSB British Superbike Sessione 4

16.30 – 17.00: National Superstock 1000 Sessione 4