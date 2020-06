Il ritorno in pista del team VisionTrack Ducati BSB (VIDEO)

Prima squadra del BSB a tornare in azione dopo il lockdown, il team VisionTrack Ducati di Paul Bird è sceso in pista a Croft: video riassunto della giornata.

BSB, si riparte! A poco più di un mese dall’esordio stagionale, il team VisionTrack Ducati (Paul Bird Motorsport) ha precorso i tempi. A Croft, per anni meta del British Superbike, la squadra di Paul Bird ha percorso i primi chilometri successivi al periodo di lockdown dovuto all’emergenza COVID-19. Un’occasione per avvicinare il primo round di Donington National del 7-9 agosto prossimi, ma non solo.

IN PISTA A CROFT

Riprendendo un discorso lasciato in sospeso il marzo scorso, VisionTrack Ducati si è presentato al gran completo a Croft. Josh Brookes e Christian Iddon sono tornati in sella alle rispettive Ducati Panigale V4 R, determinati ad affrontare al meglio una stagione 2020 intensa.

MISSIONE VITTORIA

Dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere nel 2019 con Scott Redding e Josh Brookes rispettivamente primo e secondo in campionato, PBM Ducati punta a ripetersi. Con un nuovo title sponsor (VisionTrack in luogo di Be Wiser), con l’apporto di Christian Iddon in seguito al passaggio di Redding al Mondiale Superbike.

AUTO E MOTO

Croft ha rappresentato anche un “filming day” per tutto il Paul Bird Motorsport. Accanto al team VisionTrack Ducati del BSB, ha percorso qualche giro Frank Bird, figlio di Paul, in trionfo nel Motoring News MSVR Circuit Rally Championship 2019/2020. Con la sua Ford Focus WRC ripeterà questa esperienza quest’anno, nel contempo disputando anche il GT World Challenge Europe Endurance Cup con una Bentley Continental GT3.