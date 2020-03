F.C.C. TSR Honda svela la nuova CBR RR-R per il FIM EWC

A Parigi il team F.C.C. TSR Honda France ha svelato la nuova CBR 1000RR-R per il FIM EWC: debutto alla 24 Heures Motos Le Mans, dopodomani in pista.

La nuova arma totale di F.C.C. TSR Honda per il FIM EWC. Rispettando appieno la nostra anticipazione delle scorse settimane, a partire dalla 24 Heures Motos Le Mans del 18-19 aprile prossimi la gloriosa compagine All Japan correrà nel Mondiale Endurance con la nuova CBR 1000RR-R SP. Per sancire questo nuovo corso della squadra diretta da Masakazu Fujii, presso la sede di Honda France a Parigi è stata presentata la nuova Fireblade, pronta a scendere in pista nei prossimi giorni per un test privato a Le Mans.

F.C.C. TSR HONDA

Prima squadra giapponese a conquistare il titolo iridato Endurance ed a vincere la 24 ore di Le Mans, F.C.C. TSR Honda vanta una storia strettamente legata alla costruzione del circuito di Suzuka. Teruyoshi Fujii, tra i primi piloti ufficiali Honda, una volta congedatosi dall’attività agonistica doveva decidere cosa fare “da grande”. Amico di Soichiro Honda, ricevette nei primi anni ’60 una proposta irrinunciabile. “Ci serve una squadra ufficiale nell’All Japan: potresti occupartene tu?“. Risposta affermativa, ma con una raccomandazione. “Devi trasferirti nella Prefettura di Mie dove sto costruendo un tracciato. Vedrai, ne varrà la pena…“. Soichiro Honda si riferiva al circuito di Suzuka, inaugurato nel 1962. Un anno più tardi, Teruyoshi Fujii mantenne la sua promessa dando vita a TS, acronimo di Technical Sports. Nasce così una delle prime squadre ufficiali Honda in Giappone.

DA TS A TSR

Masakazu Fujii raccolse l’eredità di suo padre Teruyoshi nella seconda metà degli anni ’80, cambiando anche denominazione nel 1991: da TS a TSR (Technical Sports Racing). Programmi sportivi nell’universo All Japan, nel Motomondiale, instaurando partnership tra le più longeve del motociclismo. Dal 1988 l’attività di TSR è strettamente legata a F.C.C., dai primi anni ’90 a quella Bridgestone. Technical Sports Racing è stata artefice di alcune pietre miliari nella storia dell’azienda giapponese: la prima vittoria nel mondiale 125cc a Suzuka nel 1991 con Noboru Ueda, in un GP europeo nello stesso anno (a Jerez), più recentemente alla 8 ore di Suzuka (2006) ed alla 24 ore di Le Mans (2018).

SUCCESSI

F.C.C. TSR Honda vanta un palmares di tutto rilievo. Tre affermazioni alla 8 ore di Suzuka (2006, 2011, 2012), titolo Mondiale Endurance 2017/2018 al terzo tentativo, magico 2018 con la doppietta Le Mans-Bol d’Or. Archiviato un disastroso inizio di stagione 2019/2020, l’obiettivo con la nuova CBR 1000RR-R sarà quello di riaprire i giochi-campionato a partire dalla 24 ore di Le Mans. Confermato il trio titolare formato da Josh Hook, Freddy Foray e Mike Di Meglio, la nuova Fireblade scenderà in pista nei prossimi giorni proprio sul tracciato Bugatti.

HONDA FRANCE

Intrapresa dal Bol d’Or 2017 una partnership con Honda France, proprio a Parigi si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova moto, ultimata nei giorni scorsi. Parallelamente all’impegno nel FIM EWC, TSR realizzerà un kit per clienti sportivi con l’obiettivo di rafforzare la presenza Honda nella specialità all’insegna del nuovo claim “CBR is TSR“.