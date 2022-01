Dakar, sorpresa nella tappa 5: il vincitore è Danilo Petrucci!

Danilo Petrucci in trionfo! Cambia la classifica della 5^ tappa: sanzione per Price, il rookie ex MotoGP è il nuovo vincitore della speciale odierna.

Il secondo posto era già un risultato strepitoso, esattamente come la P3 di ieri, poi tolta per sanzione. Invece per Danilo Petrucci arriva un’altra bella sorpresa: è lui il vincitore della quinta tappa della Dakar 2022! Toby Price infatti ha ricevuto una sanzione di sei minuti per ‘eccesso di velocità’. Il secondo classificato, quindi il rookie Tech3 KTM, era distante poco più di 4 minuti e passa così in prima posizione. Che notizia per il 31enne ternano, il primo pilota ex MotoGP in grado di trionfare in una speciale in questa famosa e difficile competizione!

“Sto piangendo come un bambino, non riesco a scrivere.” Questo il commento a caldo di ‘Petrux’ attraverso i suoi canali social. Un incredibile successo per il pilota classe 1990, fuori classifica dopo il problema meccanico nella 2^ tappa ma che sta letteralmente volando. Ricordiamo, all’esordio con un’esperienza praticamente nulla in questo tipo di competizioni, con in più una microfrattura alla caviglia destra che ancora gli crea parecchi problemi. “Quest’anno non pensiamo al risultato” ha ripetuto più volte il rookie italiano.

Sembra però che questa spensieratezza stia portando risultati stellari. Non senza qualche intoppo, come ad esempio un cammello nero che ha provocato una caduta, per fortuna senza conseguenze serie. Ne segue un waypoint mancato e poi ritrovato, con due Yamaha negli scarichi, per poi accordarsi nel finale di percorso. È secondo al traguardo, ma ecco la sanzione al compagno di marca che porta un risultato storico. I tempi sono ancora in aggiornamento dopo l’interruzione della tappa, ve li forniremo non appena saranno tutti confermati.

Foto: dakar.com