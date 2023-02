Honda Racing UK svela le CBR per il British Superbike 2023

Nel corso degli anni Honda Racing UK ci ha abituati a sfoggiare svariate livree nel British Superbike. Se nel 2020 ha corso con una colorazione nera (quasi Stealth) e lo scorso anno con la livrea celebrativa del 30° anniversario della Fireblade, per il 2023 si ritorna al rosso. O meglio, al tradizionale “Grand Prix Red” di HRC che vestirà le due CBR 1000RR-R affidate ad Andrew Irwin e Tom Neave.

HONDA MULTICOLORE NEL BRITISH SUPERBIKE

Proprio per questi cambiamenti c’è sempre un pizzico di curiosità nel scoprire la colorazione scelta dalla compagine di Havier Beltran per il British Superbike. Senza più un main sponsor (in passato HM Plant e Samsung vestirono le CBR di punta del BSB), chiaramente si propende per vestire i tradizionali colori della casa madre. Per il 2023 la scelta è ricaduta sul classicissimo schema rosso-bianco-blu di HRC, di fatto il medesimo del Mondiale Superbike e del trionfo alla 8 ore di Suzuka 2022.

ANDREW IRWIN E TOM NEAVE ALL’ATTACCO

Perso Glenn Irwin tornato in PBM Ducati, Honda Racing UK quest’anno limiterà l’impegno a soli 2 piloti nel BSB. Cavallo di ritorno Andrew Irwin, vincitore di qualche gara nel biennio 2019-2020, mentre ha trovato conferma nonostante un difficile 2022 Tom Neave, in trionfo nella Superstock 1000 britannica stagione 2021.

TRA BRITISH SUPERBIKE E ROAD RACES

Honda Racing UK sarà inoltre presente alle principali road races quali Tourist Trophy e North West 200 con il leggendario John McGuinness ed il giovane Nathan Harrison. Entrambi correranno con la medesima livrea dei colori colleghi del BSB.