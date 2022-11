Christian Iddon torna in Ducati per il British Superbike 2023

Archiviata la parentesi con Buildbase Suzuki, nel British Superbike 2023 Christian Iddon tornerà Ducatista. Dopo aver raccolto nel biennio 2020-2021 le prime vittorie e rispettivamente il 3° e 4° posto in campionato, l’ex stella del Supermotard difenderà i colori del team Oxford Products Racing. Il team Moto Rapido, perso Tommy Bridewell, ha individuato in Christian Iddon il profilo giusto per confermarsi ai vertici del BSB.

RITORNO IN DUCATI PER CHRISTIAN IDDON

Non una novità per i nostri lettori, in quanto avevamo già anticipato questo accordo in data 10 ottobre. Christian Iddon e Steve ‘Wilf’ Moore hanno trovato l’intesa da diverso tempo a questa parte, motivati dalla voglia di dare l’assalto al titolo. “Con Ducati ho ottenuto i miei migliori risultati in carriera nel British Superbike“, ricorda Iddon. “Moto Rapido è inoltre una squadra, lo testimoniano i risultati ottenuti da Bridewell, di livello. Sono reduce da una stagione condizionata da diversi infortuni, ma con Ducati sono convinto possiamo lottare per vincere il campionato“.

BRITISH SUPERBIKE E SUPERSPORT

Rinnovato per il quinto anno consecutivo l’accordo di sponsorizzazione con Oxford Products, Moto Rapido nel 2023 raddoppierà l’impegno. Parallelamente alla partecipazione al British Superbike con la V4 R affidata a Christian Iddon, sarà della partita anche nel British Supersport con la Panigale V2. Per questo progetto è stato scelto Ben Currie, di ritorno nel Regno Unito dopo una problematica stagione nel Mondiale di categoria.