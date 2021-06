British Superbike 2021 al via: si parte questo weekend ad Oulton Park

Scatta (finalmente...) la stagione 2021 del British Superbike: ad Oulton Park presenti 29 piloti, 6 case costruttrici per uno show unico nel suo genere.

British Superbike 2021: finalmente si parte! Conclusa una prolungata (interminabile…) attesa, questo fine settimana ad Oulton Park il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta riaccenderà i motori per il primo di undici round previsti dal calendario. Una stagione all’insegna dei festeggiamenti per il primo quarto di secolo di storia della serie, di alcune novità nel format di gara, ma con le prerogative di sempre. Anno dopo anno, il BSB mantiene inalterata la propria essenza: grande spettacolo in pista, l’adesione delle principali case costruttrici, griglie di partenza da tutto esaurito con 29 partenti nella Superbike, 252 iscritti complessivi in tutte le categorie di contorno. Nonostante l’emergenza COVID-19, il BSB gode di ottima salute. Aspettando di ritrovare il pubblico pre-pandemia.

PUBBLICO CONTINGENTATO

Ebbene sì: strano da dirsi, ma proprio il pubblico è la nota stonata di questo periodo. La partenza tardiva della stagione 2021 è motivata a quella che doveva essere la “Fase 3” dell’allentamento delle restrizioni del Governo britannico. Una scelta ponderata, vanificata tuttavia dai numeri in crescita in termini di contagio COVID-19 e dalle (impopolari) decisioni del Premier Boris Johnson. Di fatto, almeno per un mese abbondante, sarà concesso il via libera a soli 4.000 spettatori per giornata di gara. Restrizione che, in linea teorica, ci potrebbe anche stare. Non fosse che si scontra con l’incoerenza di fondo di ammettere 60.000 spettatori alle fasi finali degli Europei di Calcio a Wembley. Vero: gli interessi economici del BSB non sono lontanamente paragonabili a quelli generati dal pallone. Benissimo. Tuttavia, non si spiega perché, lo scorso anno, il British Superbike sia stato ritenuto uno sport “élite” nel Regno Unito, al pari del calcio e rugby. Con tutte le restrizioni e perpetue “porte chiuse” per tutto l’arco della stagione.

Il BSB ai nastri di partenza per la stagione 2021

NOVITÀ

Grana-pubblico a parte, il BSB 2021 offre secondo storia, tradizione e filosofia, tanti spunti d’interesse. Il regolamento tecnico, in primis con l’adozione dal 2012 della centralina unica MoTeC priva di aiuti elettronici, funziona, con soltanto qualche accorgimento volto a render sempre più appetibile il format. Quest’anno il promoter MSVR ha lavorato più sulla parte sportiva-organizzativa, con 3 gare per ogni singolo weekend di gara, qualifiche rinnovate, ma non solo. Allo Showdown, play-off dei conclusivi 3 eventi della stagione, saranno ammessi 8 e non più 6 piloti. Tutto, sulla carta, a beneficio dello spettacolo.

ATTESI PROTAGONISTI

Il BSB quest’anno torna così alla sua normalità con 11 round, trasferte iconiche a Cadwell Park e Thruxton, con una griglia di partenza assolutamente competitiva ed agguerrita. Con il #1 ben in vista sul cupolino della propria Panigale V4 R, Josh Brookes con VisionTrack PBM Ducati andrà all’assalto del terzo titolo in carriera. L’ormai ex “Bad Boy” della serie è il favorito d’obbligo, per quanto nei test pre-campionato siano stati Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie, coppia McAMS Yamaha, a dettare il passo. Si è un po’ nascosto Glenn Irwin, punta di diamante Honda, oltretutto con la HRC quest’anno più coinvolta tanto da schierare i pupilli All Japan Takumi Takahashi e Ryo Mizuno.

Josh Brookes con il #1 sulla sua V4 R

Oltre agli altri due Ducatisti Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati) e Tommy Bridewell (Oxford Products Racing Moto Rapido), saranno da seguire i piloti di punta delle altre case costruttrici. BMW schiera la nuova M 1000 RR con addirittura 3 team di riferimento: Danny Buchan ed Andrew Irwin con TAS, Bradley Ray e Kyle Ryde con OMG Racing, Peter Hickman ed il rientrante Xavi Forés con FHO Racing. Potrebbe essere l’anno della verità per la casa dell’Elica così come per la Suzuki, con un rinnovato interesse della casa madre al seguito di Gino Rea e dell’iridato Moto3 2015 Danny Kent. Da verificare infine il potenziale della nuova Kawasaki ZX-10RR, con il team FS-3 Racing che ha sposato la “linea verde” con i giovani Lee Jackson e Rory Skinner.

IL VIA AD OULTON PARK

Con questi valori in campo sulla carta, il BSB affronterà questo weekend il primo appuntamento stagionale con sabato pomeriggio la disputa di Gara 1, l’indomani le restanti due manche. Ad Oulton Park un occhio di riguardo sarà rivolto anche al British Supersport con lo sperimentale debutto delle “Next Generation Supersport” in prefigurazione Mondiale 2022, Triumph 765 in primis.

29 PILOTI AL VIA DEL BSB 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

12- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

13- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

16- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R

18- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

20- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW S 1000 RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

40- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

69- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

74- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

77- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

IL CALENDARIO

25-27 giugno: Oulton Park

10-11 luglio: Knockhill

23-25 luglio: Brands Hatch GP

30 luglio-1 agosto: Thruxton

13-15 agosto: Donington Park National

20-22 agosto: Cadwell Park

3-5 settembre: Snetterton 300

10-12 settembre: Silverstone National

24-26 settembre: Oulton Park

1-3 ottobre: Donington Park GP

15-17 ottobre: Brands Hatch GP

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.