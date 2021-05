British Superbike 2021 in TV su Sky ed online su Corsedimoto

Il BSB British Superbike 2021 potrà annoverare la copertura televisiva su Sky Sport MotoGP HD e web su Corsedimoto.com: i dettagli della programmazione.

Fantastica notizia per gli appassionati italiani del BSB. Come per le passate stagioni, il Bennetts British Superbike Championship troverà spazio in TV e web anche per il 2021 grazie all’accordo siglato con Discovery Communications.

In TV, il Bennetts BSB potrà annoverare la prestigiosa copertura televisiva di Sky Sport MotoGP HD (Sky canale 208), in prima serata il mercoledì successivo ogni singolo weekend di gara. Con il commento di Alessio Piana, verranno proposte le fasi salienti di ciascuno degli 11 round previsti dal calendario 2021, successivamente disponibili anche su Sky On Demand.

Massimo risalto web al British Superbike grazie a Corsedimoto.com. La “casa del BSB” in Italia continuerà a seguire in prima linea il campionato con news, analisi, approfondimenti, interviste e gli highlights-video di tutte le gare in programma. Per celebrare quest’anno il 25esimo anniversario del BSB è stata inoltre realizzata una sezione dedicata, ripercorrendo stagione dopo stagione il primo quarto di secolo di storia del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta.

Stuart Higgs, Direttore del Bennetts British Superbike Championship: “È fantastico poter continuare ad offrire la nostra copertura televisiva in Italia ad un pubblico così appassionato ed entusiasta. Il team di Corsedimoto.com continua a supportare il nostro campionato con una piattaforma online di prim’ordine, tenendo costantemente aggiornati i fans italiani con notizie, speciali e contenuti video.”

Paolo Gozzi, direttore di Corsedimoto.com: “Siamo felici di annunciare che gli appassionati italiani di motociclismo potranno seguire anche in questa stagione il Bennetts British Superbike. Questo campionato offre gare estremamente spettacolari, schieramenti di partenza dall’alto profilo qualitativo con l’adesione delle principali case costruttrici. Tutto con il fascino di correre su circuiti adrenalinici. Questi sono alcuni degli elementi che hanno reso il BSB un campionato decisamente emozionante da seguire. Grazie a questo accordo, gli appassionati italiani del BSB potranno seguire la stagione 2021 in multi-piattaforma su Corsedimoto.com, con contenuti web costantemente aggiornati e speciali dedicati al 25esimo anniversario della serie. Sky Sport MotoGP HD, il canale 100 % dedicato al motociclismo più seguito in Italia, garantirà la copertura televisiva. Per il Bennetts BSB si prospetta una grandiosa stagione e, ne siamo convinti, grazie a questo accordo continuerà a crescere il seguito del campionato tra gli appassionati italiani di motociclismo.”

La stagione 2021 del Bennetts British Superbike Championship 2021 prenderà il via nel weekend del 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park, primo degli undici round previsti dal calendario, con l’adesione di 6 differenti case costruttrici e di 28 piloti iscritti in forma permanente al campionato.