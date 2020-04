RC Auto e Moto: arriva lo sconto “Coronavirus” al prossimo rinnovo

Al prossimo rinnovo di RC Auto e Moto potrebbero scattare degli sconti dopo lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus. Unipolsai la prima a mobilitarsi.

L’emergenza Coronavirus costringe dal 9 marzo milioni di italiani a tenere parcheggiate moto e auto. Considerando che il lockdown proseguirà almeno fino al 3 maggio, al prossimo rinnovo di polizza assicurativa potrebbe scattare uno sconto. A lanciare la proposta è l’Associazione sostenitori Polstrada (Asaps) e alcune società hanno già accolto la proposta. Tutti gli intestatari di polizze Rc Auto e Moto beneficeranno di un bonus “paghi 11 mesi e sei assicurato per 12”.

Da oltre un mese il numero degli incidenti stradali è sensibilmente crollato dell’80% circa. Asaps chiede un intervento del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 18. Qualche importante compagnia come UnipolSai ha già dato un grande esempio. Il rischio concreto è di ritrovarsi davanti ad una miriade di italiani che, in mancanza di liquidità, si sposteranno senza copertura assicurativa. Ma con la forte necessità di doversi spostare per lavoro.

Le compagnie assicurative hanno incassato notevoli vantaggi in questo periodo di emergenza Coronavirus per via del minor numero di sinistri. Anche il Codacons ha presentato un’istanza al Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Ivass, per richiedere un rimborso. Lo sconto dovrebbe prendere in considerazione le mensilità di marzo ed aprile. In questo modo verrebbero in parte tutelati tutti coloro che hanno usufruito poco e nulla di auto e moto pur avendo pagato l’assicurazione.

La prima a muoversi è Unipolsai che va incontro a 10 milioni di possessori di polizze che potranno avere un mese di rimborso. “Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza Rc auto/moto. Un piccolo contributo perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare”, si legge nella nota che annuncia l’iniziativa. I possessori di polizza in essere dal 10 aprile, collegandosi al sito UnipolSai (qui il link), potranno richiedere un voucher del valore di un mese del premio RCA pagato. Il voucher avrà un valore minimo di 20 €, e potrà essere usato per il rinnovo dell’assicurazione.