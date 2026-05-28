Ritorno al passato: Cal Crutchlow di nuovo con LCR Honda, ufficiale il sostituto di Zarco

Cal Crutchlow torna in MotoGP per la prima volta dal 2023, schierato da LCR Honda in sostituzione dell'infortunato Zarco.

Chi si rivede, guardate un po' chi torna in MotoGP! Cal Crutchlow rientra nelle file di LCR Honda in occasione del Gran Premio d'Italia al Mugello, chiamato in sostituzione di Johann Zarco. Non è chiaro se sarà una scelta solo per questo evento o fino a quando il francese non tornerà in forma, e ahimè sarà piuttosto lunga vista l'entità della lesione al ginocchio... Nelle prossime settimane sarà operato dopo il grave incidente nel GP Catalunya, nel frattempo la squadra di Lucio Cecchinello deve schierare qualcun altro accanto al rookie Diogo Moreira.

La scelta è ricaduta su una "vecchia gloria" della squadra, e non a caso, visto che sono arrivati vittorie e un buon numero di piazzamenti sul podio insieme. Ieri parte del team non era ancora al Mugello e il motivo è semplice: hanno svolto un test privato con Crutchlow a Misano (via motorsport.es), per valutare quindi la sua condizione. Dopo la prova, ecco oggi l'annuncio vero e proprio che rivedremo il britannico iridato Supersport 2009 in azione per la prima volta dal 2023, quando ha disputato il GP del Giappone da wild card come tester Yamaha.

La nota LCR Honda

Il team Castrol Honda LCR annuncia che Johann Zarco sarà sostituito dall'ex pilota LCR Cal Crutchlow.

Un ritorno alle origini, con ricordi del passato: il pilota britannico si unì al team nel 2015 e corse con LCR fino al 2020. Durante quelle sei stagioni, Crutchlow e la squadra conquistarono 12 podi, tra cui tre vittorie. La sua prima vittoria arrivò a Brno nel 2016, segnando la prima vittoria in MotoGP nella storia di LCR.

Poiché Johann Zarco dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime settimane e continuerà il suo percorso di recupero, Cal Crutchlow lo sostituirà al Gran Premio d'Italia.

LCR desidera ringraziare Cal Crutchlow per la sua disponibilità, il suo impegno e la sua volontà di guidare la Honda RC213V, a testimonianza del legame di lunga data tra il pilota e il team e dei preziosi ricordi condivisi insieme.

Nel frattempo, il team Castrol Honda LCR esprime il suo pieno sostegno a Johann Zarco in questo momento difficile, augurandogli forza e una pronta guarigione.