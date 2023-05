La passione per le moto non ha limiti, di tempo e di spazio. La storia dell’NB Racing è romanticismo sportivo allo stato puro: un mix tra la leggenda di Davide contro Golia ed il mito di Highlander. Protagonisti Nicolò Battiato, la sua squadra e l’eterno Lorenzo Lanzi. Tra la sede della squadra a Catania e Misano ci sono circa 1100 Chilometri. Andare in circuito per le gare del National Trophy è un po’ come per i team del Nord Italia dirigersi in Spagna. Per la squadra siciliana però non è difficile solo organizzare le trasferte ma anche reperire i ricambi: la Motor Valley è lontana.

Al National Trophy ci sono dei top team impegnati anche al CIV o nel Mondiale, mentre l’NB Racing è una squadra veramente piccola. Però con tanta passione ed un Highlander quale Lorenzo Lanzi riesce a lottare per le prime posizioni ed a duellare con una squadra del Mondiale Superbike come B-Max. In questo caso il pilota ha un ruolo determinante. Senza un campione come Lorenzo Lanzi la squadra siciliana probabilmente non sarebbe ai vertici ma è molto bella l’alchimia che si creata tra pilota, meccanici, e dirigenti uniti dalla stessa immensa passione.

“Il mio team è nato nel 2012 ma correvamo già da prima – racconta il team Manager Nicolò Battiato a Corsedimoto – Ho sempre fatto tutto da solo. Io ero un pilota e correvo nell’Aprilia 250 e facevo il Trofeo Mobil. Sono diventato preparatore di moto da corsa: ho un’officina in un capannone nella zona industriale di Catania. Facciamo tutto noi in casa, siamo autonomi al massimo”.

Come organizzate le trasferte?

“Prendiamo il bilico, lo carichiamo sulla nave che parte da Catania, arriva a Ravenna e lì gli autisti ce lo portano in autodromo. E’ costoso: ogni tappa del National Trophy a livello organizzativo per non è quasi come una gara del Mondiale. Facciamo tanti sacrifici, enormi sforzi e cerchiamo di dare il massimo”.

La V4 R l’avete preparata all’ultimo istante?

“Abbiamo comprato la moto ed è arrivata il 30 marzo, il giorno del compleanno di mia madre. Il 5 aprile abbiamo incominciato a lavorarci per essere puntuali al primo appuntamento del National Trophy 1000. Nella moto non abbiamo ancora montato l’acquisizione dati perché stiamo aspettando l’arrivo di alcuni ricambi ed altro materiale. Abbiamo fatto il rodaggio direttamente nei test. C’è ancora tanto da fare”.

Lorenzo Lanzi ha conquistato due quinti posti che hanno quasi il sapore del successo

“Lorenzo Lanzi ci ha dato questa grande soddisfazione e ci ha messo tanto di suo. Il primo week-end del National Trophy è stato decisamente positivo. Con la squadra ed il pilota si lavora bene e siamo contenti. Speriamo di andare ancor meglio al Mugello. Il nostro obbiettivo è andare avanti e migliorarci sempre: è ciò che vuole il mio cuore. La nostra forza è la passione, l’amore per le moto che abbiamo dentro di noi”.

Foto: Salvatore Annarumma