Maiki Abe: il figlio di Norifumi al Mondiale Supersport 2023

Per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma nel frattempo possiamo anticipare con certezza che il Mondiale Supersport 2023 accoglierà un cognome leggendario al via. Maiki Abe, diciottenne figlio del compianto Norifumi, sarà al via della serie iridata in sella ad una Yamaha YZF-R6 e con un forte interessamento della casa madre. Trascorsi 16 anni dall’esperienza di suo padre nel Mondiale Superbike, ci sarà pertanto un Abe nuovamente impegnato a tempo pieno in un Campionato del Mondo di motociclismo.

MAIKI ABE VERSO IL DEBUTTO MONDIALE

Una notizia che ha del sorprendente, considerando che Maiki Abe a tutti gli effetti sta bruciando le tappe. Portato in pista sin dagli esordi dal Webike Team Norick gestito da nonno Mitsuo (padre di Norifumi, a sua volta ex-pilota), Maiki dopo i primi successi nei campionati regionali giapponesi ha esordito nell’ultimo biennio dell’All Japan ST600 (Supersport). In questa stagione 2022 ha ottenuto un 17° posto a Motegi come miglior risultato, ma è in ambito internazionale che, finora, Abe Junior ha ottenuto le sue prime soddisfazioni.

PRIME ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Da più giovane motociclista al via, lo scorso 7 agosto Maiki Abe ha esordito alla 8 ore di Suzuka con una Yamaha R1 del team AKENO Speed. Senza alcuna pregressa esperienza con una 1000cc si è agevolmente qualificato (con tempi oltretutto discreti), sfiorando il podio nella classe Superstock fino ad una caduta all’ultima ora di gara causata da un contatto tra il suo compagno di equipaggio Riku Sugawara e Marvin Fritz (YART Yamaha). La settimana successiva, sempre con il team di famiglia Webike Team Norick, disputò la tappa dell’ARRC Supersports 600cc a Sugo in qualità di wild card, classificandosi 9° e 6° nelle due gare.

MAIKI ABE AL MONDIALE

Con il supporto della casa madre e di alcuni partner storici (Webike dovrebbe finanziare il progetto), il passo successivo di carriera per Maiki Abe è così rappresentato dal Mondiale Supersport. Va detto che, insieme a nonno Mitsuo, ha avuto modo di allacciare contatti lo scorso mese di giugno, facendo capolino nel paddock del Mondiale Superbike a Misano Adriatico. In quella circostanza parte delle attività previste dal MasterCamp VR46 Yamaha, culminate in data 12 giugno dall’incontro con Valentino Rossi presso il Motor Ranch di Tavullia. Un momento emozionante, considerando che proprio il 9 volte Campione del Mondo si ispirò a Norifumi Abe ad inizio carriera con annesso nickname “Rossifumi“.