Maiki Abe: il figlio di Norifumi alla 8 ore di Suzuka 2022

Un’estate che Maiki Abe non scorderà mai. Nell’arco di poche settimane, il figlio del compianto Norifumi dapprima è stato selezionato da Yamaha per presenziare al MasterCamp VR46 a Tavullia, occasione dove, tra l’altro, ha potuto incontrare Valentino Rossi al Ranch. Da una leggenda di pilota, passerà ad una gara leggendaria. Maiki sarà infatti per la prima volta al via della 8 ore di Suzuka il prossimo 7 agosto.

DEBUTTO ALLA 8 ORE DI SUZUKA PER MAIKI ABE

Aspettando l’ufficialità, Maiki Abe affronterà per la prima volta la “gara delle gare” con una Yamaha R1 iscritta alla classe Superstock dal team Akeno Speed, squadra diretta dall’ex pilota Makoto Inagaki. Una struttura di comprovata esperienza nel motociclismo All Japan ed alla 8 ore di Suzuka, che ha deciso di puntare su Abe Jr complice il passaggio del proprio pilota titolare Soichiro Minamimoto al team NCXX Racing diretto da Tetsuya Harada. Maiki si alternerà in sella a Yuta Date, tra le migliori promesse emerse nel corso della prima edizione della Asia Talent Cup (2014), oltretutto in sella ad una R1 con un numero di gara speciale: il #74…

NORIFUMI ED I SUOI TRASCORSI ALLA 8 ORE

Per la famiglia Abe la 8 ore rappresenta una gara importante. Nel 2007 Norifumi si schierò al via con Yamaha Racing 81, classificandosi 9° in equipaggio con Jamie Stauffer dopo aver lottato per il podio fino ad una scivolata causata dalla presenza di olio in pista. Rivedere un Abe correre a Suzuka sarà senza dubbio qualcosa di speciale, ripensando alla straordinaria impresa da wild card di Norifumi al Gran Premio del Giappone 1994 della 500cc…

L’INCONTRO CON VALENTINO ROSSI

Una gara ispirò proprio Valentino Rossi, il quale si ispirò proprio a Norifumi ‘Norick’ Abe per il suo primo nickname (Rossifumi). “Sono impazzito per Norick dopo il suo debutto a Suzuka“, dichiarò il 9 volte Campione del Mondo. “Ricordo ancora di aver visto la gara e di aver pensato tra me e me: “Voglio diventare un pilota del Motomondiale!”. Avrò rivista forse 1000 volte quella gara perché Norick era stato fantastico“. Maiki Abe, che perse suo padre in un tragico incidente stradale quando aveva appena 3 anni, ha avuto modo di incontrare Rossi in occasione del MasterCamp Yamaha VR46 accompagnato da nonno Mitsuo, titolare del Webike Team Norick che lo fa correre nell’All Japan ST600.