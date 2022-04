Fdrive Experience Garage Bergamo: il paradiso della simulazione italiana

Se state cercando un’esperienza al confine fra la simulazione e la realtà, il centro simulativo Fdrive Experience vi mette a disposizione una serie di simulatori dinamici, che uniti alla loro professionalità, vi regalerà un pomeriggio mozzafiato.

Conosciamoli meglio

Fdrive Experience Garage è a Bergamo in via Vittore Ghislandi 33. Parliamo del centro di simulazione di riferimento in Italia: non è aperto al pubblico ma solo a pagamento su prenotazione online. Lì è possibile testare diverse serie di postazioni di guida dinamiche da 2 e 6 attuatori di movimento da 2 a 5 DOF, per piloti e amatori che vogliono vivere una esperienza unica a bordo dei simulatori di guida professionale di diverse categorie. Disponibili F1, F2, F3, F4, Formula E, GT, Rally, Moto, Kart, Camion.

Invece Fbrand si occupa di eventi corporate per aziende che intendono noleggiare le postazioni simulative per eventi specifici. Ad esempio, i Tour della scuderia ufficiale Alfa Romeo F1 sono stati affiancati dal loro simulatore, usato poi per presentare le monoposto nella stagione. Infine Estech -Elite Simulation Technology- progetta, industrializza, produce e vende simulatori di alta gamma custom taylor made per Fdrive ed Fbrand e per specifici clienti di alto profilo.

Centro riconosciuto da Asi e Coni

E’ in fase di costituzione una capo gruppo che comprenderà tutti i 3 brand per supportare nuovi progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale, come per esempio il franchising della Fdrive Experience Garage. Il centro Fdrive Experience è affiliato alla LICS (Lega Italiana Centri Simulazione) che è riconosciuta dall’ASI e dal CONI. Il centro rilascia tre tipi di patenti dei piloti: la new entry, l’amatoriale e la professionale. Per poter accedere a queste patenti che hanno valenza di un anno e partecipare alle gare che organizzano nei vari centri di simulazione affiliati è necessario fare dei tempi specifici.Pper esempio sul Mugello, per ottenere la patente new entry devono fare 5 giri consecutivi sotto l’1:52; amatoriale sotto 1:50 e da professionale sotto 1:48 a bordo di una virtuale Ferrari 488.

Cosa propongono?

All’interno della struttura si trova anche un simulatore dinamico 5DOF che replica fedelmente la scocca di una Ford Fiesta WRC. All’interno dell’abitacolo biposto possiamo trovare due periferiche che riproducono sia la leva del cambio ad innesti, sia quella del freno a mano. Il fiore all’occhiello della tecnologia presente nella struttura è sicuramente il simulatore GT – Elite Pro – Top Performer – Drive Excellence a 6 attuatori. Ciò che rende speciale questa postazione sono le cinture attive, in grado di riprodurre fedelmente le sollecitazioni dovute alle frenate, alle accelerazioni ed in base alla curva che andremo ad effettuare lungo il circuito, sentiremo riprodotta la forza G che ci spinge verso l’esterno, facendo pressione sulla cintura esterna. A concludere questa esperienza sensoriale, possiamo aggiungere anche il VR (occhiali per la realtà virtuale): a quel punto sarà difficile riconoscere la realtà dalla simulazione.

Ruote scoperte

Nel centro simulativo è possibile trovare due simulatori di F1 monoposto con scocca, per immergerci completamente nella guida. Nella postazione F1 Elite Pro Top Performer Supremacy possiamo trovare il massimo per quanto riguarda le periferiche, equipaggiata con base sterzo e pedaliera idraulica professionale testata da ingegneri e piloti di pista. La pedaliera in questione infatti è composta da una pompa freni Brembo e una pinza freno. Lo sforzo al pedale e l’estensione della modulazione replicano fedelmente il comportamento reale di una attuale F1. A completare il tutto, i suoi tre attuatori di movimento tarati con i valori reali della Ferrari SH70H, riproduce in maniera veritiera le reazioni della monoposto.

Nella versione F1 Elite Pro Hot Experience – High Performance si trova maggior confidenza più rapidamente, poiché le periferiche sono estremamente reali ma tendono ad aiutare il pilota. Il sistema Bass Shaker enfatizza i rumori letti dalla telemetria, ovvero rende un passaggio su un cordolo o l’innesto di una marcia ad esempio in maniera amplificata. Anche qui troviamo cinture adattive, di prima generazione rispetto all’ultima versione GT. Chicca completamente estetica ma molto singolare, la possibilità di guidare con il sistema di sicurezza Halo.

Spazio alle due ruote

Sono disponibili anche due simulatori per le moto: il Simulatore Moto – Elite Pro – Top Performer – Hegemony e il Simulatore Moto – Elite Pro – Top Performer – Custom Power rispettivamente la prima con moto non intercambiabile e la seconda con moto intercambiabile. In entrambi è presente un video on-board registrato dall’ex Campione del Mondo Manuel Poggiali; lo scopo è quello replicare le sue gesta per uno o più giri di pista. A fine sessione, la nostra telemetria sarà paragonata alla sua, in modo da individuare i punti da migliorare. La postazione è molto utile durante la pausa invernale: l’eccellente fisica del simulatore, permette di sentirsi catapultati in pista. Consigliato anche per i neofiti che devono migliorare la posizione in sella a costi bassi e con nessun rischio.

Peso massimo

Non finisce qui. Disponibile anche un 5DOF Simulatore Camion – Elite Pro – Top Performer – Roadmaster realizzato per Petronas, con cambio sequenziale, volante e sedile per i Truck da competizione. In questo modo ti senti vero camionista, per un giorno. Dite che il camion non è così racing? Provate a pilotarlo, è più difficile del previsto…

Per i più piccoli

C’è posto anche per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per loro a disposizione un simulatore Kart – Elite Pro – Top Performer – High Potential ricavato da un telaio di un kart CRG vero. Chicca di questa postazione: l’utilizzo dei pedali per accelerare e frenare originali del mezzo.