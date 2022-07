Caberg Riviera V4: leggero e confortevole, il demi jet per viaggi in sicurezza

Gli appassionati di moto e scooter amano viaggiare in città e nelle strade extra urbane indossando un casco Jet con delle caratteristiche ben precise, in grado di unire leggerezza, sicurezza e calzata perfetta ad un design accattivante e moderno. La linea Riviera V4 dell’Azienda bergamasca Caberg, arricchitasi ulteriormente nel catalogo 2022 delle nuove varianti colore azzurro opaco e verde militare opaco, racchiude nel modello Jet Riviera, tutta l’esperienza e il know how di quasi cinquant’anni nel settore delle due ruote alle linee eleganti ed innovative tipiche del Made in Italy.

Perfettamente indossabile

Il modello Jet Riviera è disponibile in due differenti taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. Caberg ha lavorato per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti riducendo il volume del nuovo Riviera V4, il casco risulta infatti essere comodo, pratico e facilmente stivabile anche nei sottosella più stretti.

La scelta quindi può ricadere sulla calotta piccola con taglie XS 53/54, S 55/56, M 57/58 o su una calotta più grande con taglie che spaziano dalla taglia L 59/60 XL 61/62, XXL 63.

Double Visor Tech

Equipaggiato con l’esclusivo sitema Double Visor Tech, fiore all’occhiello di Caberg, il modello Riviera V4 garantisce una visibilità ottimale e quindi una guida in totale sicurezza grazie all’innovativa visiera parasole interna abbinata alla visiera esterna trasparente, antigraffio e di grandi dimensioni per un’ottimale protezione dall’aria ed una migliore insonorizzazione interna anche negli spostamenti extra urbani.

Le due versioni colore del demi jet Riviera V4, come tutti gli altri modelli Riviera, possono essere accessoriate con il sistema JUST SPEAK EVO o con altri comunicatori disponibili in after market che, grazie alle sedi presenti all’interno del casco, permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.



Il modello Riviera V4 rispecchia in toto i canoni a cui Caberg da sempre ha abituato i suoi estimatori in tutto il mondo. Interni morbidi realizzati con tessuti ad altra traspirabilità, completamente amovibili e lavabili per una perfetta igiene. La chiusura al cinturino con fibbia a regolazione micrometrica è sicura e di facile regolazione. Inoltre per assicurare eventualmente il casco al gancio sottosella è presente un pratico anello in acciaio.

Quanto costa?

Caberg Riviera V4 è il demi Jet omologato Ece 22.05, in grado di rispondere alle esigenze degli appassionati motociclisti che apprezzano muoversi in città o sui tratti extraurbani in totale sicurezza e comfort. Le due nuove versioni colore del modello Riviera sono già disponibile nei migliori negozi di moto ed accessori a 119.99 € IVA compresa.

Dati tecnici

Calotta: LG CHEM HI-IMPACT ABS. Interno: completamente estraibile e lavabile realizzato con tessuti ipoallergenici ad alta traspirabilità. Ventilazione:Aerazione superiore regolabile con una presa d’aria superiore e due estrattori posteriori. Visiere: DVT (Double Visor Tech). Sistema di ritenzione:

Fibbia a regolazione micrometrica. Colori disponibili: Nero Opaco, Bianco, Antracite Opaco, Blu Opaco Yama, Azzurro Opaco e Verde Militare Opaco. Grafiche disponibili: ELITE in quattro differenti combinazioni cromatiche: Nero Opaco/Antracite/Giallo Fluo. Nero Opaco/Antracite/Arancione Fluo

Nero Opaco/Antracite/Grigio; Italia in Bianco/Nero/Grigio

.