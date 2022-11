Suzuki vince e scappa dalla MotoGP, Rins: “Ora regalatemi la GSX-RR”

L’ultima gara MotoGP di Suzuki, che saluta però col botto. Ci pensa un emozionato Alex Rins, scattato perfettamente ed al comando senza errori fino alla bandiera a scacchi. Un’uscita di scena trionfale per il marchio di Hamamatsu, un punto a quest’avventura mondiale, una mossa che continua a sorprendere dall’annuncio a Jerez. “Quest’anno in Suzuki hanno fatto un grandissimo passo avanti”, come ha ammesso lo stesso Rins. Progressi importanti, eppure è l’anno dell’addio… Tra due giorni lo spagnolo inizierà l’esperienza in LCR Honda, ma nel frattempo ha salutato nel migliore dei modi la casa che l’ha portato in MotoGP. Non è finita però con Suzuki: ora Rins ha rinnovato una richiesta ben precisa e si chiama GSX-RR! Qui le video highlights del GP

GP Valencia, la cronaca: Alex Rins e Suzuki stellari nel giorno di Bagnaia

Addio in lacrime

Alex Rins non nasconde la forte commozione provata nel corso del fine settimana, anche se cercava di non pensarci. Ma in griglia, prima della gara, è letteralmente scoppiato in lacrime. “Stavo salutando i ragazzi, sono stati sei anni fantastici… Ma poi mi sono detto ‘Dai Alex, finiscila, hai una gara da disputare!’ E mi sono dovuto concentrare di nuovo.” Una gara solidissima per l’alfiere Suzuki, partendo dallo scatto incredibile che brucia le Ducati e Marc Marquez. Più di una volta Rins si è rivelato strepitoso in partenza, questa è stata un’ulteriore conferma. “Ma non è stato facile controllare” ha ammesso alla fine della corsa. “Tutti dietro erano a 0.5, 0.7… Non dovevo commettere errori.” E non ne fa davvero: Alex Rins controlla con incredibile sicurezza fino alla bandiera a scacchi, prendendosi un’altra bella soddisfazione. Avrebbe voluto portare sul podio anche il figlio Lucas, ma il bimbo stava dormendo e non ha voluto disturbarlo per questo. Un gran finale nell’ultimo Gran Premio del 2022, la fine del secondo periodo Suzuki in MotoGP. Per ora…

Suzuki, una storia di tanti stop e clamorosi ritorni. Mai dire mai…

Rins vuole l’ultimo premio

Il pilota #42 non nasconde il rimpianto. Con Suzuki è arrivato in MotoGP, ottenendo i primi podi e poi le prime vittorie. Ora dovrà ripartire da zero con un altro marchio: una nuova avventura, ma con rammarico. “Abbiamo mostrato di nuovo che con Suzuki possiamo vincere! Eppure alla 4^ gara hanno deciso di concludere il percorso sportivo” ha dichiarato Rins amaro. “A breve inizia una nuova fatica. Ne sono contento, ma sono anche triste. Sarà difficile, ma non dipende da me.” Oltre a questo però sottolinea l’orgoglio per quest’ultimo grande risultato. “Ce lo meritavamo io, la squadra, i fan!” E vuole anche qualcosa da Suzuki: “La moto! Dai, me la merito!” Nello specifico, quella di quest’ultima gara. “Al parco chiuso me la sono guardata e c’erano tutti i nomi dei ragazzi del team, scritti a mano, assieme ai messaggi dei fan. È stato emozionante. Chiederò a Sahara.” Vedremo cosa farà Suzuki…

Foto: Valter Magatti