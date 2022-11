MotoGP, Pecco Bagnaia è mondiale! Suzuki, l’ultimo trionfo a Valencia

Non doveva rischiare, ma non è rimasto subito tranquillo. Pecco Bagnaia se l’è giocata inizialmente con Fabio Quartararo, perdendo anche un’aletta sulla sua Desmosedici, per poi procedere in scioltezza. Perde varie posizioni, ma è tutto sotto controllo e la bandiera a scacchi mette la parola fine alla corsa. Ducati ha smesso di attendere il successore di Casey Stoner, dopo quel mitico 2007 c’è un nuovo campione del mondo. Pecco Bagnaia diventa anche il primo italiano con moto italiana in trionfo dalla gloriosa epoca firmata Giacomo Agostini e MV Agusta! Fabio Quartararo, il primo a complimentarsi con lui, chiude 4°, mentre Suzuki chiude il suo impegno MotoGP con un’ultima emozionante vittoria grazie ad Alex Rins. Una gara conclusiva intensa, la cronaca del GP MotoGP a Valencia. Qui le video highlights del GP

Scintille Bagnaia-Quartararo

Bagnaia non deve perdere più di 24 punti rispetto a Quartararo, mentre il campione in carica deve vincere e sperare nel 15° posto od in un grave errore del rivale. Queste le uniche combinazioni, visto l’ampio vantaggio dell’alfiere Ducati, che può concedersi il lusso di una gara controllata, senza rischiare per vincere. Il super scatto al via è quello di Rins, volato immediatamente in vetta davanti a Martin, Miller e Marquez. Bagnaia intanto s’è già francobollato a Quartararo, con la chiara intenzione di non perderlo troppo di vista. Anzi, c’è anche un contatto tra i due, con Bagnaia che perde un’aletta sul lato destro. Il leader MotoGP non ha intenzione di rimanere calmo! Ecco intanto la scelta di gomme per la gara.

Bagnaia in controllo

Il testa a testa serrato dura qualche giro, favorendo la piccola fuga di Rins, Martin, Marquez e Miller. Battaglia e strappo che si rivelano determinanti in negativo per i piani vincenti di Quartararo… A referto le cadute di Pol Espargaro, Darryn Binder ed Alex Marquez (ripartito), Crutchlow (anche lui in grado di ripartire), Marc Marquez e Zarco, finale senza soddisfazioni per Aprilia visto il doppio KO meccanico. Bisogna però fare attenzione a Brad Binder, arrivato a passo di marcia negli scarichi di Quartararo e presto passato davanti in 4^ posizione, a caccia del trio del podio. Procede il passo del gambero per Bagnaia, che non corre più rischi, addio al podio invece per Miller, a terra a cinque giri dalla fine. Le posizioni si congelano a pochi giri dalla fine, è un ultimo trionfo in gara per Suzuki ed Alex Rins! Brad Binder e Jorge Martin sono sul podio, Fabio Quartararo è 4°, ma la festa è più indietro. A Pecco Bagnaia basta il 9° posto, scatta la prima grande festa in rosso dal trionfale 2007!

La classifica in gara

Bagnaia campione, la classifica

Foto: motogp.com