Remy Gardner verso la Superbike, la nuova sfida di un pilota complicato

È arrivato in MotoGP da campione Moto2, ma il futuro di Remy Gardner sarà lontano dal Motomondiale. Un anno molto duro a livello di risultati non ha aiutato in questo senso, ma si dice anche che l’attuale pilota KTM Tech3 non abbia un carattere così semplice da gestire. Lo sguardo ora è orientato alla Superbike, con accordo con Yamaha Europa come terzo pilota ufficiale gestito da GRT. Al momento però la squadra italiana non conferma l’ accordo. Fra l’altro Yamaha Europa, pochi giorni fa, aveva fatto intendere che le tre caselle vacanti in GRT e GMT94, formazione francese che salirà in Superbike ’23, sarebbero state occupate da piloti già impegnati con Yamaha. Fra questi Jake Gagne, Tarran Mackenzie, Bradley Ray, Lorenzo Baldassarri e Domininque Aegerter. Ma evidentemente Remy Gardner è ritenuto più forte, tanto da indurre ad un drastico cambiamento di strategia.

Gardner, l’iride dopo anni difficili

Prima del suo 2021 di gloria, il pilota australiano aveva vissuto anni problematici, complici anche alcuni importanti infortuni. Il cognome di peso non l’aveva aiutato a farsi strada, ma nel 2019 qualcosa inizia a cambiare con il primo podio Moto2. L’anno successivo ottiene altri tre podi e la sua prima vittoria, nel 2021 invece è protagonista fin da subito nella lotta mondiale col compagno di box Raul Fernandez. Arriva il titolo e, da campione del mondo, approda in MotoGP con KTM Tech3. L’inizio non è dei migliori a causa di un infortunio ad un polso poco prima dei test ufficiali, problema fisico che Gardner si porterà dietro per un po’. A questo si aggiungono le difficoltà della RC16, valide anche per gli altri compagni di marca. Nel suo caso contiamo quattro piazzamenti a punti in 14 GP finora disputati, con un 11° posto come miglior risultato. Con un mercato piloti iniziato piuttosto presto, non ha aiutato, pur essendo appunto il suo primo anno in MotoGP.

Fuori da KTM

Col passare dei GP si intensificano le voci che lo vogliono fuori da KTM a fine anno. Non c’è un comunicato ufficiale, ma ormai manca solo quello per confermarlo. A voce Remy Gardner ha già detto la sua nel giovedì del GP di San Marino. “Mi hanno avvisato tardi, non posso trovare un posto per il 2023. Onestamente mi hanno spezzato il cuore.” Aggiungendo anche un “Hanno detto che non ero abbastanza professionale.” Frase negata da KTM nei giorni successivi. “Non so dove Remy l’abbia sentita, ma non è mai stata detta” è stata la risposta di Pit Beirer, interrogato sull’argomento. Fuori da Mattinghofen quindi, ma idee ce n’erano: come Fantic, che aveva pensato a Gardner accanto a Vietti. “È certamente forte, ma un pilota MotoGP è un po’ un’arma a doppio taglio” aveva raccontato Stefano Bedon nella nostra intervista. “Se va bene è bravo lui, se va male è colpa della moto. Poi lui ha altre ambizioni, restare in MotoGP o andare in Superbike. Probabilmente saremmo stati un po’ un ripiego per lui e non è quello che vogliamo”.

Benzina sul fuoco

Clima poco sereno però anche in famiglia: Wayne Gardner, papà dell’iridato Moto2, aveva accusato il manager di questa situazione. “È molto triste vedere che il futuro di Remy in MotoGP si concluderà nel 2022 a causa del suo cosiddetto manager Paco Sanchez e del suo ridicolo comportamento con KTM. Remy ha il talento e il potenziale per vincere, ma ha bisogno di molti cambiamenti nella sua cerchia e in altri settori.” Parole a cui Gardner jr aveva prontamente risposto: “Sono molto dispiaciuto per le parole di Wayne Gardner contro il mio manager. Paco non è responsabile del mio allontanamento da KTM e ho piena fiducia nella sua professionalità ed onestà. Insieme troveremo un nuovo progetto per continuare in questo sport che amo così tanto.” E sul padre: “Gli voglio bene, ma è uscito dalla mia carriera. Non voglio parlare di questioni private.”

Jonathan Rea “In testa, la mia autobiografia” In vendita su Amazon

Foto: motogp.com