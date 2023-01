MotoGP, Yamaha blinda Quartararo: “Vogliamo che resti per tanti anni”

La sconfitta del 2022 è stata deludente per Fabio Quartararo, che dopo la gara al Sachsenring aveva 91 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia e probabilmente non immaginava di poter perdere il titolo contro il rivale Ducati. Una rimonta così non si era mai vista nella storia della MotoGP, subirla è una brutta botta.

Il francese, però, ha messo da parte quella delusione e si sta preparando per affrontare al meglio la nuova stagione. Vuole essere in grande forma per il primo test pre-campionato in programma dal 10 al 12 febbraio a Sepang. La sua speranza è di ritrovarsi tra le mani una Yamaha M1 profondamente migliorata rispetto alla passata stagione. La casa di Iwata gli ha dato garanzie tecniche specifiche e anche in virtù di queste lui ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2024.

MotoGP, Lin Jarvis “coccola” Fabio Quartararo

Yamaha sa di avere con sé uno dei migliori piloti dell’attuale griglia MotoGP. Il managing director Lin Jarvis lo ritiene un vero fenomeno: “Ci sono sempre talenti straordinari ed eccezionali – ha detto a Crash.net – e penso che Fabio sia tra quelli. Ha qualcosa di speciale. Alcuni ce l’hanno, altri no. Ad esempio, Casey Stoner era tra questi“.

Il 23enne di Nizza è uno che sa fare la differenza e lo ha dimostrato ampiamente in questi ultimi anni con una M1 tutt’altro che perfetta. Jarvis elogia anche l’aspetto umano del suo pilota: “E bravissimo in moto e anche giù dalla moto. Alcuni piloti sono bravi a creare un gruppo attorno a loro, lavorando assieme con la squadra. Rossi ne è un grande esempio e anche Marquez. Sicuramente anche Fabio è così, è fantastico con il team“. Paragoni importanti.

Yamaha vuole tenere Fabio a lungo

Yamaha è riuscita a blindarlo con un contratto fino al 2024 e sa di non poterlo deludere. Jarvis auspica anche di poterlo tenere oltre l’attuale scadenza: “Spero che rimanga con Yamaha per molti anni – afferma – e credo che abbia il potenziale per essere più volte campione del mondo“.

Negli ultimi anni nessuno meglio del francese ha guidato la M1, quindi è normale che il team abbia la volontà di farlo restare a lungo. Come la Honda è dipendente da Marc Marquez, ora la Yamaha è dipendente da Quartararo. Un nuovo rinnovo contrattuale dipenderà dai progressi che la casa di Iwata riuscirà a compiere in questo biennio. Lui vuole vincere e pretende di essere messo nella condizione per poterlo fare.

Foto: Yamaha Racing