MotoGP, Fabio Quartararo avverte: “Non conta esserci, voglio vincere”

Un finale di 2022 sfortunato per Fabio Quartararo che nei giorni scorsi ha rimediato una piccola frattura al polso sinistro durante un allenamento in moto da cross. Nel mese di ottobre, durante l’ultima sessione di prove libere in Malesia, ha riportato una microfrattura ad un dito della stessa mano. Ma in entrambi i casi ha potuto evitare la sala operatoria. Dopo aver perso il titolo MotoGP l’alfiere della Yamaha va alla ricerca di una M1 che sappia soddisfare le sue richieste sul motore per ritornare a sedersi sul trono iridato.

Obiettivo bis mondiale

L’obiettivo non è fare bene, ma vincere il secondo mondiale. La riconferma iridata è mancata in parte per l’handicap tecnico della sua M1, costretta a riadottare il motore 2021 per incomprensioni nel reparto tecnico e questioni di affidabilità. Ma la strada verso la leadership è stata intralciata anche dalla supremazia di una Ducati GP22 e un Pecco Bagnaia che, nella seconda parte di campionato, è stato infallibile, senza sbagliare un colpo ad eccezione della gara di Motegi. Tre vittorie e cinque podi non bastano per essere in vetta, serve una maggiore costanza di ottime prestazioni. “Se puoi ottenere questi risultati, puoi sicuramente rimanere nella classe MotoGP per qualche anno. Nel mio caso non conta solo esserci, voglio tornare a vincere, questo deve essere chiaro“.

Il nuovo format MotoGP

L’ennesimo avviso ai vertici di Iwata con cui ha rinnovato per il prossimo biennio, ma a patto e condizioni di non commettere altre pecche sull’evoluzione della moto. Ci sarà da fare anche i conti con il nuovo format del Mondiale MotoGP: 21 GP per 42 gare con l’introduzione delle gare sprint. Si prospetta un finale di stagione al cardiopalma, altamente stressante: otto Gran Premi in dieci settimane. “Sarebbe stato meglio non inserire così tante gare ravvicinate“. In caso di infortuni si rischia di perdere molti punti preziosi, quindi servirà anche una certa tattica psicologica, da pesare accuratamente all’interno del box. “Sarà uno spettacolo per i tifosi, ma non sarà così facile per chi ci lavora – ha sottolineato Fabio Quartararo a Speedweek.com -. Dobbiamo pensare molto attentamente alla strategia che attueremo durante le prove“.

Foto: MotoGP.com