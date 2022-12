MotoGP, Valentino Rossi: “Per Quartararo era difficile lottare così”

La carriera di Valentino Rossi è cambiata decisamente dopo l’addio alla MotoGP nel novembre 2021. Dopo aver corso la sua ultima gara a Valencia ha iniziato a dare adito a quanto stava già pianificando con le quattro ruote. La categoria GT3 era stata già battuta con la 12 Ore del Golfo, esperienza che aveva condiviso con Alessio Salucci e Luca Marini. Alla fine a fiutare l’affare Rossi è stato il team belga WRT di Vincent Vosse che dal prossimo anno lascerà il marchio Audi per passare a BMW. Nelle ultime ore la Casa dell’Elica ha ufficializzato l’ingaggio del Dottore nelle proprie fila con la nuova M4 GT3, con cui la leggenda proverà a conquistare il primo podio nel Fanatec GT WCE.

La nuova vita di Valentino Rossi

Il paddock della MotoGP resta però il suo habitat naturale. Dopo l’addio da pilota ha messo alla luce il suo nuovo team Mooney VR46 impegnato nella massima serie con Luca Marini e Marco Bezzecchi. Ha fatto visita ai box in due occasione durante la stagione 2022, l’ultima a Valencia, dove si è ritrovato a festeggiare il titolo mondiale del suo allievo Pecco Bagnaia. Difficile non provare un minimo di nostalgia per quel pianeta che gli ha regalato nove titoli iridati e lo ha consacrato tra le più grandi leggende dello sport internazionale. Ma era ormai tempo di voltare pagina dopo anni difficili in sella alla sua Yamaha M1, con cui ha sfiorato per l’ultima volta il trono mondiale nel 2015.

Valentino Rossi ha cambiato vita, non solo professionalmente parlando. “La differenza più grande è che ora ho più tempo. Prima con 20 gare all’anno per me era difficile, ma ora mi piace di più viaggiare, vedere posti che ho sempre voluto visitare. Volevo andare a New York per un po’. Ci sono stato due volte, ma sempre per lavoro, uno o due giorni e poi ripartire. Questa volta invece sono andato a visitare la città“. Da quasi un anno è diventato papà, una delle esperienze più entusiasmanti della sua vita. “La prima volta che l’ho tenuta tra le mie braccia, ho pensato perché avessi aspettato così tanto per essere padre. Nella mia mente mi facevo tanti problemi che nemmeno esistevano“.

La vittoria MotoGP di Pecco Bagnaia

Nelle settimane scorse Valentino Rossi ha visitato la “Grande mela” in compagnia di Francesca Sofia Novello e della piccola Giulietta. Ha trascorso alcuni giorni a Madonna di Campiglio dopo la ‘100 Km dei Campioni‘, a gennaio sarà già in pista per la 24 Ore di Dubai. “Da Audi passeremo a BMW. Dopo 15 anni il team non ha raggiunto un accordo con Audi e saremo un team ufficiale BMW per la nuova stagione“, ha spiegato il campione di Tavullia a MCN. “Il campionato è duro, bisogna lavorare tanto, il livello è molto alto, ma io riesco a divertirmi, sai? La macchina è fantastica da guidare“.

Nella stagione 2022 non ha centrato il primo podio al volante della Audi R8 del team WRT, ma può consolarsi con il gande trionfo di Pecco Bagnaia in MotoGP. “Pecco è molto veloce, riservato, ha bisogno della sua zona di comfort. Ma quando ha il giusto feeling con la moto è velocissimo. È anche un bravo ragazzo, una persona fantastica e istruita, si vede che viene da una buona famiglia“. La sfida con Fabio Quartararo stavolta ha visto invertire i ruoli del vincitore, la Ducati ha sicuramente qualcosa in più rispetto alla YZR-M1. “Pecco e Fabio hanno dimostrato di essere i più forti, sono anche gli unici, con Jorge Martín, che in qualifica inseguivano il giro più veloce senza usare nessuna scia“, ha proseguito Valentino Rossi. “La Yamaha è sempre una buona moto equilibrata, ma adesso la differenza rispetto alla Ducati in termini di potenza del motore è molto importante. Era difficile per Quartararo lottare così“.