100 Km dei Campioni: Rossi-Marini vittoria mancata, Cevoli show nel finale

La quiete dopo la tempesta del sabato nei cieli di Tavullia, ma sull’ovale del Ranch di Valentino Rossi la battaglia è andata avanti fino a domenica pomeriggio. Luca Marini si è aggiudicato la vittoria nella sfida all’Americana del primo giorno, ma domenica non gli è riuscito il bis insieme al fratello maggiore. Nell’ottava edizione della ‘100 Km dei Campioni’ trionfano i due “figliol’ prodighi” Elia Bartolini e Lorenzo Baldassarri, relegando in seconda posizione i fratelli e padroni di casa Marini-Rossi. Sul terzo gradino del podio Celestino Vietti e Niccolò Antonelli. A premiare le tre coppie di piloti il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci.

100 Km dei Campioni… e arrivederci al 2022

Gran finale con Valentino Rossi che ringrazia i presenti, sempre numerosi e con ingresso a invito. “Grazie a tutti per essere venuti, speriamo che vi siate divertiti. Voglio ringraziare tutti i piloti che sono venuti, ogni anno abbiamo nomi sempre più importanti e cercheremo di continuare sempre così”. A prendere il centro della scena è il famoso comico riccionese Paolo Cevoli che regala momenti di pura allegria a piloti e ospiti. Per gli appassionati di motociclismo questo è forse l’ultimo appuntamento della stagione 2022 di una certa importanza.

Per i presenti al Ranch sarà ancora una lunga serata tra grigliate, camino, musica e chiacchiere spensierate. Adesso è tempo di vacanze dopo una lunga stagione nel Motomondiale, soprattutto per Pecco Bagnaia vincitore del titolo MotoGP. La sua moto da flat track ha vestito il numero ‘1’ del campione, ma ancora non è dato sapere se lo indosserà anche nella prossima stagione sulla sua Ducati Desmosedici GP. Per molti sarà tempo di pianificare nuovi progetti, come Andrea Dovizioso, ritiratosi lo scorso settembre dopo il Gran Premio di San Marino. Per altri ancora sarà l’inizio di una nuova avventura, come Danilo Petrucci, fresco di firma con Barni per il Mondiale SBK. E chi ancora spera di trovare una sella libera per il 2023, perché nella vita vince chi non molla mai.