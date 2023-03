MotoGP, team RNF: “Marquez irresponsabile, servono penalità più dure”

Il team CryptoDATA RNF Aprilia ha lasciato Portimao con l’amaro in bocca. Con Miguel OIiveira aveva la possibilità di conquistare un grande risultato in gara e, invece, è arrivato uno zero inaspettato. Oltre al danno, c’è stata anche la beffa.

Non solo il pilota portoghese è stato steso da Marc Marquez al terzo giro mentre si trovava in seconda posizione, ma ha anche rimediato un serio infortunio. Nello specifico, lesioni tendinee ai rotatori esterni della gamba esterna. Non sarà presente nel Gran Premio d’Argentina, dove la squadra non lo sostituirà e avrà in pista solo Raul Fernandez.

Incidente Marquez-Oliveira: RNF Aprilia chiede sanzioni più pesanti

Il team CryptoDATA RNF Aprilia ha emesso un comunicato stampa nel quale chiede che vengano comminate sanzioni più dure e severe da parte degli steward della FIM “a seguito dell’incidente di gara – si legge nella nota – frutto di una guida sconsiderata e irresponsabile provocato da Marc Marquez ai danni di Miguel Oliveira“.

La squadra diretta da Razlan Razali ci tiene a sottolineare che “le gare MotoGP coinvolgono alte velocità e alta intensità. Ogni pilota vuole vincere a tutti i costi. Tuttavia, un comportamento così aggressivo può spesso portare a conseguenze disastrose, non solo per i piloti stessi ma anche per i loro colleghi. L’incidente avvenuto tra Marquez e Oliveira dovrebbe servire come campanello d’allarme per i piloti MotoGP, Moto2 e Moto3. È imperativo ricordare loro la severità della sanzione per qualsiasi tipo di guida spericolata e irresponsabile“.

Dal team CryptoDATA RNF Aprilia condanna questi comportamenti e “chiede con forza sanzioni più severe per scoraggiare i futuri trasgressori. Esortiamo i commissari della FIM a prendere provvedimenti rapidi e decisi contro la guida spericolata, dando l’esempio ai piloti più giovani della Moto2 e della Moto3“.

Marc Marquez, penalità da scontare ad Austin

La presa di posizione della squadra guidata da Razali è molto chiara. Da vedere se in futuro verrà applicata una linea più dura oppure se si continuerà con quella attuale. L’importante è che ci sia coerenza, evitando di giudicare casi simili in maniera differente. L’uniformità di giudizio è fondamentale. Ovviamente, anche i piloti devono fare la loro parte nell’evitare situazioni che comunque fanno parte da sempre delle corse motociclistiche.

Intanto, Marquez è stato penalizzato con una doppia long lap penalty che sconterà nella gara di Austin (16 aprile). Infatti, non essendo presente nel Gran Premio d’Argentina, deve scontare la sanzione appena rientrerà dall’infortunio alla mano destra. Salvo sorprese, in Texas ci sarà.

Foto: MotoGP