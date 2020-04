Il Gran Premio di Catalunya non avrà luogo a giugno. Lo annuncia il segretario dello sport del governo catalano. Anche il Mugello verso il rinvio.

Calendario MotoGP che muta ancora. L’emergenza coronavirus infatti costringe a cambiamenti quasi giornalieri. Il governo catalano ha annunciato, tramite il segretario generale dello sport Gerard Figueras, che il Gran Premio di Catalunya è sospeso. La speranza è di riuscire a riprogrammarlo più avanti in questa difficile stagione 2020.

“Ad oggi non è stata presa la decisione di cancellare l’evento” ha dichiarato Gerard Figueras in un’intervista a l’Esportiu. “Il Gran Premio di Catalunya però non può avere luogo nelle date previste.” Al momento non si sa se e quando sarà possibile riprogrammarlo. “Speriamo che si possa inserire nuovamente nel calendario.”

Difficile però capire cosa avverrà di questa stagione MotoGP. Rinviati i GP di Austin e Termas de Río Hondo, rimandate a data da destinarsi le tappe di Jerez e Le Mans. Si attende a breve il prossimo annuncio ufficiale, che sicuramente riguarderà il Mugello. Impossibile al momento pensare ad un Gran Premio d’Italia a fine maggio.