Coronavirus Italia, bollettino 4 aprile: 681 deceduti, 88.274 i contagiati

Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 aprile 2020. Il numero aggiornato di decessi e nuovi contagi in Italia, nelle regioni e nel mondo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale di sabato 4 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia. L’aumento dei contagiati è in lento rallentamento, ma il picco non è ancora passato. 88.274 i malati di Coronavirus in Italia, + 2.886 rispetto a ieri. Il numero dei pazienti in terapia intensiva cala di 74 unità, 29.010 i ricoverati. 681 i deceduti.

Altri due medici sono deceduti per l’epidemia di Coronavirus in Italia, il totale dei decessi sale a 80. Si tratta di Paolo Peroni (medico chirurgo specialista in Oftalmologia) e Giandomenico Iannucci (medico di famiglia).

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia si registrano 345 morti in 24 ore per un totale di 8656. Sono 55 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva. Sono in totale 1.598 i nuovi infetti, ma rispetto a ieri ci sono 55 persone in meno ricoverate in terapia intensiva. In totale il numero di positivi nella regione è arrivato a 49.118, 1.326 i lombardi in terapia intensiva.

Nella regione Marche il contagio conferma un rallentamento. I positivi sono 111 su 794 campioni analizzati, il numero complessivo dei contagi sale a 4.341. Ieri sono stati 17 i decessi, 2 dei quali erano persone senza patologie pregresse, 574 i morti dall’inizio dell’emergenza.

In Veneto si registrano altre sei vittime nelle ultime ore, mentre sono 243 i nuovi positivi. Complessivamente si registrano 10.824 contagi e 607 decessi, quindi ci sono 20.058 persone in isolamento domiciliare. In Piemonte ci sono 11.082 contagi, 1.088 i decessi, cresce il numero delle guarigioni che sale a 265.

In Toscana calano i nuovi casi di Coronavirus che scendono per il secondo giorno consecutivo. Sono 173, contro i 226 di venerdì e gli oltre 400 di giovedì. Il numero dei decessi giornalieri nella giornata di oggi è 18. A oggi i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono arrivati a quota 5.499 e 290 i decessi. Complicata la situazione anche a San Marino, considerato lo Stato con più contagi al mondo. Nella regione Lazio si segnalano oltre 3mila casi positivi, 199 morti e 188 pazienti in terapia intensiva.

In Campania sono 2.828 i positivi al Coronavirus secondo i dati diramati nella serata del 3 aprile 2020. Dall’inizio dell’epidemia sono 181 i decessi, 14 nella sola giornata di venerdì.

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo si contano 1.152.751, 61.652 decessi con Coronavirus e oltre 240mila persone ricoverate in ospedale. Il Belgio conta 140 morti nelle ultime 24 ore e 1.661 nuovi casi. Il numero totale dei morti é salito a 1.283, gli infetti da Covid-19 sale a 18.431. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 1.245 e quelli ricoverati negli ospedali 5.678. In Olanda si registrano oltre 14mila casi, +900 rispetto a venerdì, e un numero di decessi pari a 1.651.

In Germania sono 90.624 le persone contagiate, numero raddoppiato rispetto a 9 giorni fa. Il bilancio delle vittime invece è di 1.330, 55 nelle ultime 24 ore. La Spagna registra 809 nuove vittime da ieri, sale a 11.744 il bilancio dei morti per Coronavirus. Secondo i dati odierni i nuovi contagi sono 7.026 che porta il totale a 124.736 casi in tutta la Spagna. Diventa il secondo Paese al mondo più colpito per numero di casi dopo gli Stati Uniti. Le misure restrittive vengono prorogate di altre due settimane.

Nuovo triste record in Gran Bretagna. 708 morti in più nelle ultime 24 ore (contro i 684 indicati ieri). I decessi totali registrati salgono a 4.313, mentre i contagi passano da 38.168 a 41.903, con un incremento giornaliero di poco più di 3700 inferiore. Un bambino di 5 anni ha perso la vita. Si tratta della vittima più giovane da quando è scoppiata la pandemia. Non è chiaro se soffrisse di altre malattie

Il numero di casi di Coronavirus in Russia aumenta di 582 unità, raggiungendo i 4.731. 9 pazienti sono deceduti nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime a 43. In Libano 520 positivi e 17 decessi ufficiali. Secondo il ministero della Sanità sono stati finora effettuati circa 9mila test su una popolazione di cinque milioni di persone. Negli USA le persone infette da Covid-19 sono oltre 269mila, quasi 8mila i decessi. A New York sono 630 i morti nella sola giornata di venerdì, 1.480 decessi in un giorno negli States.

