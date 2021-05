MotoGP/SBK, via alle prevendite per Misano. Pubblico come nel 2020?

Aperte le prevendite per gli eventi 2021 di MotoGP e Superbike a Misano. L'obiettivo è ritrovare almeno lo stesso pubblico dell'anno scorso.

Al Misano World Circuit aprono le prevendite per i due grandi appuntamenti delle due ruote. E si guarda nuovamente ai protocolli già testati nella difficile stagione 2020. Primo circuito al mondo ad aver aperto le proprie tribune al pubblico l’anno scorso, si punta allo stesso obiettivo in questa nuova annata sia per Campionato del Mondo MotoGP che per Mondiale Superbike. Ricordiamo che per le derivate di serie l’evento avrà luogo a giugno, mentre a settembre arriva il Motomondiale. Certo tutto dipenderà dalla campagna di vaccinazione, ma soprattutto da autorizzazioni nazionali e regionali.

L’anno scorso si è giunti a 10.000 persone sugli spalti, quest’anno la speranza è di incrementare il numero di presenze. Una volta di più non sarà disponibile nessun biglietto per la zona Prato, ma come l’anno scorso solo tribune, per garantire un controllo più efficiente nel rispetto dei protocolli sanitari. Per il Made in Italy Emilia-Romagna Round del WorldSBK (11-13 giugno), sono previsti sconti del 25% in prevendita fino al 31 maggio. Nella stessa data scadrà la Promozione Friend: con 15 euro in più sul prezzo della domenica si può avere l’accesso anche sabato. Per i giovani fino ai 12 anni poi il biglietto è ridotto al costo di 1 euro, non manca la riduzione del 10% per donne, persone con disabilità, tesserati FMI ed altre categorie indicate sul sito www.misanocircuit.com.

Per il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini del Mondiale MotoGP bisognerà attendere il 17-19 settembre. Non mancheranno le promozioni anche per questo evento, con sconti in prevendita fino all’8 luglio, data in cui scadrà anche la Promozione Friend. Con 20 euro al prezzo della domenica ci si garantisce l’accesso anche per sabato. Il biglietto per i giovani fino ai 12 anni è ridotto a 5 euro al giorno, in Tribuna Gold poi c’è lo sconto del 10% ai ragazzi tra i 13 ed i 16 anni. Per finire con un ulteriore sconto del 10% per persone con disabilità, tesserati FMI ed altre categorie sempre indicate sul sito ufficiale. Infine, tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili sul sito e sulla App MWC, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.