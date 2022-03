MotoGP Qatar, Prove 3: Brilla Enea Bastianini, Quartararo in Q1!

Non mancano le sorprese nella terza sessione di libere in Qatar. In particolare il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo rimasto fuori dalla top ten combinata e quindi in Q1! Non proprio le aspettative dell’alfiere Yamaha… Per quanto riguarda questo turno, Enea Bastianini mette il suo sigillo con la GP21 davanti a Pol Espargaró ed a Pecco Bagnaia, con qualche cambiamento in classifica combinata. Passano direttamente in Q2 le Suzuki, il duo Repsol Honda, quattro Ducati, Franco Morbidelli ed Aleix Espargaró. Qualifiche da non perdere, tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

Si riparte da una Suzuki al top nel day-1, assieme ad un Marc Márquez che non avverte più dolore al braccio, mentre la truppa Ducati sta continuando a lavorare, tra motore “ibrido” (Bagnaia-Miller) e versione 2022 (il duo Pramac e Marini). Ottimismo in KTM nonostante qualche intoppo tecnico ieri per Brad Binder, poca soddisfazione e voglia di riscatto invece sia in Yamaha che in Aprilia. Tornando a Suzuki, Mir e Rins sottolineano i miglioramenti della GSX-RR, qui un dettaglio.

Questi citati quindi sono i valori visti nel venerdì a Losail, ma non sarà facile abbassare i tempi rispetto alla FP2, tra vento e condizioni sempre diverse. A referto a circa metà sessione un incidente alla curva 6 per Franco Morbidelli: è piuttosto indietro in questo turno, ma rimane saldo il suo piazzamento combinato da top Yamaha, con accesso diretto alla Q2. Riguardo le FP3, a referto un best lap per Enea Bastianini e la sua GP21, ma un’uscita alla curva 16 ne provoca la cancellazione… Non così l’ultimo tentativo, eccolo davanti a tutti, seguito da Pol Espargaró e Francesco Bagnaia.

La classifica FP3

La classifica combinata

I settori

Foto: Valter Magatti