MotoGP GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming del 5/03

Alle spalle le prime due sessioni di prove libere, domani ci saranno anche le qualifiche. Si ripartirà da Alex Rins top in MotoGP, Fernández-Acosta in evidenza in Moto2 e Izan Guevara al comando in Moto3. Valori confermati anche nel day-2? Non perdetevi nessun turno per saperlo. Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio del Qatar: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

La programmazione Sky Sport

Sabato 5 marzo

9:25-10:05 Moto3 Prove Libere 3

10:20-11:00 Moto2 Prove Libere 3

11:15-12:00 MotoGP Prove Libere 3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:20-15:50 MotoGP Prove Libere 4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:45 Conferenza stampa

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 5 marzo

18:15 Paddock Live

18:45 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

20:00 Paddock Live

Domenica 6 marzo

18:35 Differita Moto3 Gara

19:50 Differita Moto2 Gara

21:35 Differita MotoGP Gara

Foto: Michelin Motorsport