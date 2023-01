MotoGP, ecco i colori Pramac Ducati per il Mondiale 2023

Il team Pramac Ducati riparte con la doppia conferma Jorge Martin e Johann Zarco. Non cambia nemmeno la colorazione delle loro Desmosedici, come sempre le stesse del team factory. L’arrivo dello sponsor Prima a 2022 già in corso ha cambiato veste alla moto bianco-rossa, dandole anche quel tocco di viola che ritroveremo nel 2023. La squadra si è presentata ufficialmente negli studi di Sky Sport MotoGP, ora bisogna solo aspettare i test a Sepang dei prossimi 10-12 febbraio (tutte le date).

Ricordando Angel Nieto

Paolo Campinoti, oltre alle dichiarazioni di rito, ricorda in particolare Angel Nieto, scomparso in un incidente stradale nel 2017. Proprio oggi il 12+1 volte campione del mondo avrebbe compiuto 76 anni. “Spero la presentazione nel giorno del suo compleanno sia di buon auspicio” è il suo commento. Una new entry molto interessante è Gino Borsoi, nuovo team manager Pramac. Che subito ricorda i precedenti dei suoi due piloti. “Jorge è stato uno dei miei piloti in passato” ha infatti sottolineato, rievocando il lunghissimo periodo Aspar Team. “Con Zarco invece abbiamo vissuto gare molto combattute.” “Eravamo nemici!” ha commentato ridendo il pilota francese.

Pramac, la continuità con Martin-Zarco

“Non avevo mai fatto tre anni in una stessa squadra” ha sottolineato Jorge Martin, rimarcando quindi gli obiettivi ambiziosi. Johann Zarco invece fa mea culpa, rimproverandosi la poca costanza nel 2022 e guardando con fiducia alla nuova stagione. Senza pensare alla “maledizione” della prima vittoria… Chi guardare per il 2023? “Marc Marquez, le Ducati, le Aprilia…” è la risposta in coro dei due piloti Pramac Ducati, a sottolineare il livello della MotoGP attuale. Se Zarco evita certi discorsi, Martin non si nasconde, vuole chiaramente al titolo. “Abbiamo voglia di dimostrare che possiamo essere grandi” ha poi concluso Gino Borsoi. La sfida 2023 è lanciata.

Foto: Prima Pramac Ducati