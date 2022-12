MotoGP La ripartenza, ecco date e circuiti dei test per tutte le categorie

Siamo nel pieno della pausa invernale, manca ancora parecchio prima di rivedere i ragazzi del Motomondiale in azione. La stagione 2023 scatterà il 26 marzo a Portimao (Portogallo) con il primo round MotoGP, Moto2 e Moto3. Per i piloti MotoE bisognerà invece attendere fino il 13-14 maggio (Le Mans) per il primo appuntamento della nuova era Ducati. Ma prima di allora avremo i test ufficiali di avvicinamento al nuovo anno, a cui seguiranno altre giornate dedicate nel corso del campionato per le prime tre classi citate. Vediamo il programma di prove per ogni categoria.

Test MotoGP

Si comincia i primi giorni di febbraio a Sepang. Aprirà la strada lo shakedown, ovvero le giornate per i collaudatori e gli esordienti. In questo caso solo Augusto Fernandez, che condividerà la pista con tutti i tester dei vari costruttori. In primis Dani Pedrosa e Mika Kallio, i tester KTM dai quali può ricevere le prime dritte, ma avremo anche Cal Crutchlow (Yamaha), Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia). Pochi giorni dopo tutta la griglia MotoGP sarà in azione per i primi tre giorni di prove ufficiali, per poi spostarsi a marzo a Portimao, nuova tappa di apertura della stagione mondiale. Ricordiamo poi durante l’anno una giornata di prove a maggio a Jerez, l’ultima sarà a Misano a settembre.

5–7 febbraio: Sepang Shakedown

10–12 febbraio: Sepang

11–12 marzo: Portimao

1 maggio: Jerez

11 settembre: Misano

Test Moto2-Moto3

Le due classi minori inizieranno invece più tardi, nella prima metà di marzo. Si comincia con due giorni di prove private a Jerez de la Frontera, prima la Moto3 e poi la Moto2, un’occasione soprattutto per gli esordienti e per chi cambia squadra/moto. L’unica sessione di test ufficiali sarà a Portimao, esattamente la settimana prima del round inaugurale del 2023. Nel corso della stagione poi ci sarà una giornata di prove a Jerez a maggio, subito dopo la MotoGP, mentre ad agosto Silverstone ospiterà l’ultima giornata ufficiale di test dell’anno.

Moto3: 9-10 marzo, Jerez (test privati)

Moto2: 14–15 marzo, Jerez (test privati)

Moto3-Moto2: 17–19 marzo, Portimao

Moto2-Moto3: 2 maggio, Jerez

Moto3-Moto2: 7 agosto, Silverstone

Test MotoE

La classe elettrica invece proverà solamente prima dell’inizio del campionato. Previste due sessioni di test ufficiali di tre giorni ciascuno, di scena su due differenti tracciati spagnoli. Si comincia ad inizio marzo a Jerez, mentre ad aprile ci si sposta al Montmeló. Sei giornate intense per esperti ed esordienti MotoE, anche se tutti dovranno confrontarsi con la grande novità della stagione 2023. Parliamo della Ducati V21L, che sostituirà l’Energica Ego Corsa ed aprirà una nuova era di quello che diventa a tutti gli effetti un Campionato del Mondo.

6-8 marzo: Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile: Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Foto: motogp.com