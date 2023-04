MotoGP, Pol Espargaró torna a casa: la lettera a sua moglie

Il recupero di Pol Espargaró sta andando a gonfie vele e prima del previsto potremmo rivederlo sulle piste della MotoGP. Il pilota del team GasGas Tech3 è ritornato a casa da un paio di giorni in compagnia della moglie e delle due figlie, undici giorni dopo aver subito quello che è stato l’incidente più grave della sua carriera sportiva.

L’incidente nel primo round MotoGP

La caduta rimediata nella FP2 del GP di Portimao ha costretto il numero 44 a saltare i primi due Gran Premi stagionale e probabilmente ne salterà ancora molti. Non ci sono previsioni ufficiali, ma si ipotizza che non ritornerà in sella alla KTM RC16 prima del mese di giugno. La scorsa settimana è stato operato alla parte destra della mandibola per una frattura, lesione che ha interessato anche l’orecchio. Un botto tremendo quello rimediato dopo l’highside in curva 10 all’Algarve che inizialmente aveva fatto temere il peggio.

Secondo quanto riferito dal team principal Hervé Poncharal, in Argentina, Pol ha trascorso alcuni giorni “nei quali non poteva parlare e doveva mangiare con una cannuccia“. Sebbene Pol Espargaró fosse apparso visibilmente scosso all’indomani dell’incidente, il suo umore resta alto ed è motivato a rientrare in pista quanto prima. Dopo aver trascorso 10 giorni in ospedale, prima a Faro (Portogallo) e poi al Dexeus di Barcellona, è ritornato nella sua residenza in Andorra, circondato dall’affetto familiare. Il peggio è passato, ora servirà tempo per smaltire l’infortunio e proseguire la riabilitazione che avrà una durata indeterminata. I problemi più grossi ora sono le due vertebre fratturate, una dorsale e l’altra cervicale, che dovranno rinsaldarsi senza intervento chirurgico.

Una lettera per la moglie Carlota

Nel frattempo KTM ha nominato Jonas Folger come sostituto di Pol Espargaró che esordirà dalla prossima gara MotoGP ad Austin. L’uomo di Granollers non è un personaggio che ama condividere molto la sua vita privata sui social. In occasione del 30esimo compleanno della moglie ha fatto uno strappo alla regola, essendo capitato in una fase particolare della sua vita.

“Carlota, che giorni difficili, settimane, forse le più difficili che ho dovuto vivere, ma tu ci sei sempre, senza chiedere, senza condizioni o lamentele“, ha scritto il minore dei fratelli di Granollers. “Perché al tuo fianco non ci sono feste della donna o qualsiasi altro giorno destinato a valorizzare la tua figura, li raccogli tutti essendo la donna migliore del mondo, ogni giorno dell’anno, senza se e senza ma, accettando me, beh, accettando noi, le nostre due figlie e io, che in tempi così difficili, divento un bambino ancora più difficile da accontentare!“.

“Sai già che non sono uno di quelli che postano foto tutto il tempo dandoti baci o lodandoti in modo che tutti possano vedere di più sulla nostra storia d’amore. Ho sempre pensato che qualcosa di così puro come il nostro (amore), un social network non dovrei sbiancarlo. Ma oggi, sì, nel giorno del tuo 30° compleanno, mi sopporti da oltre 15 anni e ultimamente non è stato facile per te. Non potrei essere più felice di averti al mio fianco! Sei il ​​pilastro della mia vita, delle nostre vite e senza di te siamo completamente persi! La mia ispirazione in tutto ciò che faccio e ciò che propongo. Ti amo e ti ammiro in parti uguali, continua a guidarci tutti. Ti amo Carlota, nei secoli dei secoli!“.