“Pol Espargarò in piena modalità recupero”: il comunicato del team GASGAS

Il primo weekend MotoGP 2023 è iniziato male per Pol Espargarò, purtroppo. Un brutto incidente nel corso della FP2 a Portimao gli ha provocato un serio infortunio. Ha rimediato una contusione polmonare, una frattura della mandibola e la frattura di una vertebra dorsale.

Dopo i primi soccorsi presso l’Autodromo Internacional do Algarve, il pilota spagnolo era stato elitrasportato all’ospedale di Faro per tutti gli esami necessari. Ovviamente, il suo Gran Premio del Portogallo è concluso con anticipo e il team GASGAS Tech3 continuerà il fine settimana solo con il rookie Augusto Fernandez, campione in carica della Moto2.

MotoGP, parole incoraggianti del team GASGAS Tech3 su Pol Espargarò

Il team GASGAS Tech3 ha emesso una nota ufficiale nel quale ci ha tenuto a sottolineare che “per fortuna Pol Espargarò è in piena modalità recupero” dopo la brutta caduta in curva 10 avvenuta ieri nella seconda sessione di prove libere MotoGP a Portimao.

La squadra guidata da Hervé Poncharal ha spiegato che il pilota sarà tenuto in osservazione presso l’ospedale di Faro per il resto del weekend. Spera di poter tornare a casa all’inizio della prossima settimana. Non sono stati specificati tempi di recupero. Non possiamo che augurare a Pol di tornare al più presto in piena forma.

Foto: Team GASGAS Tech3